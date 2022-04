Zakaj urejenih in neurejenih objektov UKC ni dovoljeno fotografirati?

Ljubljana, 10. april 2022 – Danes, 10. aprila, smo hoteli na kratko predstaviti nekaj objektov Ljubljanskega kliničnega centra (UKC), a le njihove zunanje videze, ki so nekateri urejeni, zelo veliko pa jih je tudi razpadajočih in neuglednega videza (mili izraz). To je bil naš poglavitni namen /saj res danes, 10. 4., je nedelja, a mi smo se trudili, da bi delali/.

Razlog, zakaj danes? Zato, ker ob nedeljah na področju bolnišnic (zunaj) ni ljudi, ki pa jih je med tednom praviloma veliko, saj hodijo obiskovalci množično v bolnišnične objekte, kar pa bi oviralo naše delo zaradi zaščite ljudi pred javno objavo brez soglasja.

In kaj je bil naš namen? Želeli smo, kot zapisano v uvodu, prikazati del objektov (OD ZUNAJ – BREZ LJUDI ALI VHOD V OBJEKTE), ker nekateri ob njih, niso v čast ne Kliničnemu centru Ljubljana, ne Ministrstvu za zdravje in tudi ne državljanom, ki leta in leta – za delovanje (notranjosti tudi zunanje urejenosti) UKC namenjajo milijarde evrov – na tek aktivni povezavi so podatki o Poslovnem poročilu UKC za leto 2020.

Kot kažejo posnetki objektov, smo te fotografirali le od zunaj in ne njihovih vhodov, kaj šele notranjosti ali detajlov – DOKAZ FOTOGRAFIJE.

No, in ko smo vstopili na področje – ne prav uglednega vhoda na Zaloški ulici 2, kjer se nahajajo objekti za onkologijo (tam jih je največ, ki nam niso v čast), nas je zaustavil varnostnik in nas opozoril, da se nahajamo na t. i. »VAROVANEM OBMOČJU« (Nikjer ob vstopu ni oznake UKC, da kdorkoli karkoli ne sme fotografirati in da gre za prepovedano območje).

Varnostnik nas je, ne na prav prijazen način, začel »izobraževati«, da smo na »Varovanem območju”(ne prav definirana napisna tabla podjetja, ki izvaja varnostni pregled vstopa), da objektov ne smemo fotografirati, čeprav če bi kar koli, na tem področju hoteli skrivoma fotografirati, bi to lahko naredili brez težav, saj je področje med Zaloško cesto in Šuštarjevim nabrežjem neovirano dostopno pa tudi posebej varovano ni.

Čeprav smo mu razložili naš namen, je vztrajal, da je njihova tabla »Varovano območje« dovoljšna prepoved, da bi smeli fotografirati (no fotografirali smo s telefonom, brez da bi to, kot že zapisano izvajati skrivnostno – vse fotografije tudi objavljamo, saj smo jih posneli z javne ceste). Podučil nas je tudi, da moramo za tudi takšna fotografiranja objektov pridobiti dovoljenje Službe za stike z javnostmi – UKC. Prav smo rekli in nehali fotografirati.

Glede na to, da so pri UKC nato »natančni«, da še označb ne znajo urediti, kaj se sme (le zunaj bolnišnic – upamo, da smo jasni) fotografirati in kaj ne, ter, da je zanje že dovolj oznaka podjetja, ki varuje objekte, brez definicije prepovedi (fotografiranje ni DOVOLJENO) smo se odločili:

Objavili bomo le fotografije, ki smo ji posneli iz javne ceste. Počakali bomo na odgovor /dokument o naši identiteti smo pustili pri varnostniku/ Službe za stike z javnostmi – UKC Od Službe za stike z javnostmi – UKC bomo nato pisno zahtevali, da se nam omogoči snemanje (tudi fotografiranje) – TAKO OD ZUNAJ – PREDVSEM PA TUDI NOTRANJOST OBJEKTOV, V KATERIH JE, PO NAŠIH VIRIH, VELIKO NEPOTREBNE NAVLAKE, predvsem pa to, da objekti ne služijo svojemu namenu. Kateri objeti so to, bomo pristojnim v UKC sporočili v pisni obliki. Seveda, pa bomo vse, kar bomo takrat posneli, objavili tudi javno. Če nam tega UKC ne bo omogočil, ne zaradi svojih nepoučenih varnostnikov, bomo zahtevali od institucij, ki bdijo nad njihovim delom. Ne nazadnje je prav, da davkoplačevalci vidijo kako se uporabljajo objekti, ki jih financirajo.

Pa še to! Na TEJ POVEZAVI (pa ne samo na tej) boste našli kar nekaj fotografij iz Kliničnega centra Ljubljana, za katere bomo zahtevali, da Služba za stike z javnostmi UKC predloži dokument, kdaj so avtorjem posnetkov izdali pisno dovoljenje za te fotografije. Zaključek ni potreben! Ali pa?! /Objavo pripravil: Janez Temlin, ki je tudi avtor objavljenih fotografij/