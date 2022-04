ZPS poziva stranke: Nič o potrošnikih – brez potrošnikov

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pripravili zahteve in pobude političnim strankam od katerih katere pričakujemo, da bodo zapisano in operacionalizirale pobudo ZPS – Nič o potrošnikih – brez potrošnikov. Kot poudarjajo, je zahtev veliko, a so ključne strnili in zapisali v sedmih točkah, osredotočili pa so se predvsem na tiste, ki jih druge nevladne organizacije niso izpostavljale oz. jih niso izpostavile z vidika potrošnikov. Zahteve ZPS so v celoti objavljene na www.zps.si in v tem aktivnem dokumentu.

Na ZPS so zahteve poimenovali Nič o potrošnikih – brez potrošnikov. “Na ZPS že od samega začetka delovanja pred volitvami izpostavljamo pomembne potrošniške teme, med katere nedvomno spada politika varstva potrošnikov in njeno uresničevanje v praksi. Leto 2022 ni izjema. Verjamemo, da bodo pripravljene zahteve »posvojile« vse stranke, liste, ki resno računajo, da bodo krojile podobo Slovenije in EU v prihodnjem štiriletnem obdobju,” je ob tem poudarila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: “Nekatere zahteve so sistemske, druge izvedbene.. Med sistemskimi ukrepi na primer predlagamo ponovno vzpostavitev organa za varstvo potrošnikov, ki bo tvorno vključen v oblikovanje politik in ukrepov v povezavi s trajnostno potrošnjo in trajnostnim razvojem. Ponovno smo izpostavili učinkovitost in transparentnost delovanja nadzornih organov terizboljšavo sistema izvensodnega razreševanja sporov…” Vsekakor pričakujemo, da se vzpostavi dialog in sodelovanje. Poziv ZPS je v celoti objavljen na www.zps.si in v pripetem dokumentu.

Ob tem na ZPS ponovno izpostavljajo tudi nujnost razprave o ukrepih, potrebnih za realizacijo ciljev, zastavljenih v Novi potrošniški agendi, ki govori o nujnosti sprememb, trajnostni potrošnji, zelenem prehodu, digitalni preobrazbi in o pomembni vlogi potrošnikov v teh procesih.

Hkrati pa pozivajo volivce, da izkoristijo svojo pravico in gredo na volitve: “Ne dovolite, da bi o vas odločali brez vas.”/LN/ZPS/