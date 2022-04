Pred 2. Slovenskim dnevom brez zavržene hrane

Ljubljana, 12. april 2022 – Zavržena hrana je danes eden večjih globalnih izzivov, ki se je mnogi ne zavedajo, a s sabo nosi visoko finančno, etično in okoljsko ceno.

Na svetovni ravni se približno tretjina vse hrane, ki se proizvede za ljudi, zavrže, skupno število zavrženih živil na svetu pa je doseglo že 2,3 milijarde ton. Ogromno hrane, ki jo imamo v razvitih državah, zaradi različnih razlogov roma v smeti, še posebej v domačih gospodinjstvih, zato je čas, da skušamo temu narediti konec. Prav zato na pobudo Lidla Slovenija in programa Ekošola in s podporo partnerjev Ekologov brez meja, Zveze prijateljev mladine Slovenije, podjetja TAM-TAM že drugo leto zapored tudi v Slovenji obeležujemo Slovenski dan brez zavržene hrane. Letošnjemu 2. slovenskemu dnevu brez zavržene hrane s sloganom »Nisem za stran, vzemi me v bran«, pridružil še projekt LIFE IP CARE4CLIMATE Ministrstva za okolje in prostor, častno pokroviteljstvo pa mu je izrekel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Velja vedeti in se ZAVEDATI, da se pogosto niti ne zavedamo, kolikšne količine hrane se v celotni verigi preskrbe hrane romajo v smeti. Vendar pa so gospodarske, družbene in okoljske posledice te ogromne izgube hrane osupljive, še naprej naraščajo in predstavljajo resnično grožnjo. Velike količine zavržene hrane še posebej negativno vplivajo na naše okolje, saj prispeva k povečevanju toplogrednih plinov, izginjajo številne rastlinske in živalske vrste, degradira se prst, obenem pa skupaj s hrano zavržemo tudi ogromne količine vode ter energije.

Težava zavržene hrane ne zadeva le proizvajalcev, trgovcev in gostincev, pač pa tukaj pomembno vlogo odigrajo gospodinjstva. Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je v letu 2020 v Sloveniji nastalo 143.570 ton odpadne hrane, vsak prebivalec Slovenije pa je pred dvema letoma zavrgel povprečno 68 kg hrane, kar je kilogram več kot leto poprej. Naj še dodamo, da ta številka vsebuje le hrano, ki konča v zabojnikih za odpadke, ne pa tudi tiste, ki jo zlijemo v odtok ali kompostiramo. Zato ocena, da povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, ni daleč od resnice. »Ozaveščanju, da lahko vsak izmed nas prispeva k temu, da je zavržene hrane čim manj, a da to od nas zahteva konkretne odločitve in korake, je namenjen Slovenski dan brez zavržene hrane. Lani smo ga obeležili prvič, letos z njim nadaljujemo. Partnerji projekta si namreč želimo, da se začne vsak izmed nas – tako posamezniki, podjetja, organizacije kot tudi država – zavedati, da se je potrebno s problematiko zavržene hrane začne resno ukvarjati in iskati ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali količine, ki pristanejo v smeteh,« je dejala Tina Cipot, vodja Korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija.

Dan brez zavržene hrane z nagradnim natečajem – Pred prihajajočim 2. Slovenskim dnevom brez zavržene hrane, je Lidl Slovenija ob podpori partnerjev danes odprl nagradni natečaj »Nisem za stran, vzemi me v bran«, v okviru katerega bodo zbirali okusne reciklirane recepte iz živil, ki v domačih gospodinjstvih največkrat ostajajo ali pa jim bo kmalu potekel rok uporabe. K sodelovanju v natečaju vabijo tako posameznike kot družine z otroki, ki se zavedajo problematike zavržene hrane in v kuhinji radi ustvarjajo kaj novega.

K sodelovanju na nagradni natečaj vabijo tudi kreativni plakati na plakatnih mestih podjetja TAM-TAM po celi Sloveniji. Sodelujoči lahko svoj recikliran recept oddajo do vključno 26. aprila 2022 na spletnem mestu http://www.danbrezzavrzenehrane.si ali ga pošljejo na elektronski naslov boljsisvet@lidl.si s pripisom: »Nagradni natečaj reciklirane kuharije«. 5 najboljših receptov bo prejelo vrednostne kartice, ki jih podarja Lidl Slovenija, obenem pa bodo objavljeni tudi v posebni knjižici Reciklirana kuharija.

Glavnina aktivnosti 22. aprila – Glavnina aktivnosti se bo zaradi državnozborskih volitev ravno na Slovenski dan brez zavržene hrane odvijala v tednu pred tem, še posebej v petek, 22. aprila 2022. Takrat se bo na slovenskih šolah in v vrtcih, ki so del projekta Hrana ni za tjavendan, odvijale številne aktivnosti, kjer se bodo otroci pogovarjali, razmišljali in ustvarjali na temo zavržene hrane. Kot izpostavljajo v programu Ekošola, so izjemno ponosni, da projekt letos poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, projektu pa se pridružujejo tudi izbrani evropski poslanci, nekatere slovenske občine ter številni posamezniki. Tudi ostali partnerji bodo po svojih kanalih nagovarjali javnost k sodelovanju pri aktivnostih, še posebej v nagradnem natečaju zbiranja recikliranih receptov, obenem pa spodbujali, da bi na ta dan skušali zavreči čim manj oziroma uporabiti ostanke neke jedi za novo zanimivo jed. Posamezniki, družine, organizacije in podjetja tudi vabijo, da podpišejo pobudo za manj zavržene hrane, s katero se zavežejo k zmanjševanju količin zavržene hrane in širjenju informacij o problematiki. Pobuda je na voljo na spletni strani http://www.danbrezzavrzenehrane.si. Partnerji ob tem poudarjajo, da z učinkovitim ukrepanjem lahko postanemo zgled in navdih za ljudi po svetu./LN/Lidl/Foto:LN in press Lidl/