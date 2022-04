Lidl Slovenija z majem uvaja nov zaposlitveni model 36ka

Komenda, 14. april 2022 – Ko sporočajo iz Lidla Slovenija ob 15. rojstnem dnevu poslovanja v Sloveniji so oblikovali številne spremembe za svoje zaposlene. Med najpomembnejšimi je odločitev, da za prodajalce in skladiščnike določijo 36 urni delovni teden kot polni delovni čas. Nov zaposlitveni model pa so poimenovali Lidlova 36ka.

Tako bo delovni teden prodajalcev in skladiščnikov krajši od siceršnje prakse zaposlovanja za polni delovni čas, pokojninska doba pa bo priznana enako kot pri 40 urnem delovnem tednu. Z majem se njihovim sodelavkam in sodelavcem v poslovalnicah in skladiščih dvigujejo tudi plače. Z majem 2022 bo Lidl Slovenija za vse prodajalce in skladiščnike ter viličariste določil 36 urni delovni teden kot polni delovni čas (namesto običajnih 40 ur).

Prodajalci v Lidlovih trgovinah so do sedaj delali po zaposlitvenem modelu krajšega delovnega časa, večinoma 30 ur na teden. Nov zaposlitveni model, ki ga bo Lidl Slovenija uvajal postopoma, bo omogočal, da bo zaposlenim s pogodbo za 36 ur priznana polna delovna in pokojninska doba, tako bodo vsi pogoji za upokojitev izenačeni s tistimi, ki so zaposleni za 40 ur.

Podjetje je z uvedbo modela 36ke naslovilo tudi specifiko slovenske pokojninske zakonodaje, ki zaposlene za krajši delovni čas, kljub nadpovprečnim plačam v trgovski panogi, postavlja v bistveno slabši položaj s tistimi, ki so zaposleni za polni delovni čas. Zato se je Lidel pričel že pred leti aktivno ukvarjati z morebitnimi rešitvami znotraj svojega poslovnega modela. »Leta 2016 je bilo za vse zaposlene vzpostavljeno vplačevanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, z letošnjim letom pa smo se odločili, da za izbrana delovna mesta v podjetju določimo 36 urni teden kot polni delovni čas. To možnost nam namreč omogoča zakonodaja in smo jo po nekajmesečnih pripravah uvedli v prakso. Lidove 36-ka ne vidijo samo kot izenačenje pogojev za upokojitev njihovih sodelavcev, temveč kot Lidlov zaposlitveni model prihodnosti« so sporočili iz Lidla Slovenija.

Dvig plač in določen regres za letni dopust – V sklopu novosti ob praznovanju 15. obletnice poslovanja pa bo Lidl Slovenija s 1. majem v povprečju za 8 % dvignil plače sodelavcem v poslovalnicah ter v skladišču. Prodajalec bo tako imel minimalno 1.300 € bruto plače ob sklenjeni pogodbi za 36 ur, kar je kar 20 % več, kot je določena minimalna plača v Sloveniji za polni delovni čas 40 ur/teden.

V Lidlu Slovenija so letos tudi že določili višino regresa za letni dopust za leto 2022, v višini 1.750 evrov.

Kot poudarjajo v Lidlu Slovenija, kjer imajo 63 trgovin, eno centralno skladišče in več kot 1800 zaposlenih, je skrb za zaposlene in njihov razvoj strateška usmeritev. Za svoje kadrovske prakse so letos prejeli tudi certifikat Top Employer 2022 Slovenija in Europe.

Izvajajo tudi številne dejavnosti za zaposlene in njihove družine, ki jih vključujejo pod okrilje certifikata Družini prijazno podjetje; od simboličnega darila ob rojstnem dnevu, zabave za najmlajše ob novem letu, brezplačnega letovanja za otroke zaposlenih, možnosti »službenega odklopa« (daljša odsotnost, v času katere zaposlenemu prispevke krije podjetje) in podobno. Letos bodo izvedli tudi jezikovni tabor, poletne počitnice za najstnike zaposlenih v podjetju. Pohvalno in vredno posnemanja, dodajamo mi!/LN/Foto: press Lidl/