Ameriška poslovna javnost navdušena nad priložnostmi, ki jih ponuja Slovenija

Ljubljana, 15. aprila 2022 – Minuli teden je SPIRIT Slovenija v Dallasu skupaj s partnerji pripravil izjemno odmeven dogodek Texas Feels Slovenia, na katerem so več kot 190 udeležencem Slovenijo predstavili kot odlično investicijsko, poslovno in turistično destinacijo. Dogodek je še dodatno prispeval k povečanju prepoznavnosti države in nacionalne znamke I feel Slovenia med ameriško poslovno javnostjo v Dallasu, s čimer so se odprle številne priložnosti za poglobitev in vzpostavitev sodelovanja med ameriškimi in slovenskimi podjetji.

Več slovenskih institucij je že v letu 2020 sklenilo partnerstvo s klubom Dallas Mavericks z namenom krepitve in povečanja prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter za predstavitev države, gospodarskih, investicijskih in turističnih priložnosti na ameriškem trgu. Začrtane promocijske aktivnosti so bile zaradi pandemije covid-19 prestavljene in so se začele odvijati v letošnjem letu s košarkarsko tekmo I feel Slovenia Night ter se nadaljevale z izjemno uspešnim dogodkom Texas Feels Slovenia v Dallasu.

V sklopu dogodka Texas Feels Slovenia sta 8. aprila 2022 potekali poslovno-investicijska konferenca in turistična delavnica. Udeležence sta uvodoma pozdravila Tone Kajzer, slovenski veleposlanik v ZDA, in Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nagovoril pa jih je tudi Boštjan Koritnik, minister za javno upravo. Slovensko poslovno okolje ter poslovne in investicijske priložnosti je predstavil Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija. Slovenijo kot zeleno, ustvarjalno in pametno državo, ki razvija tehnične inovacije in skrbi za prihodnost lastnih talentov, pa so na okrogli mizi doživeto predstavila slovenska podjetja L-Tek, Medex, Podkrižnik, Robotina in RSG Capital.

Polno dvorano sta navdušila energična Cynt Marshall, izvršna direktorica Dallas Mavericks, ki velja za eno najvplivnejših žensk v športni industriji ter Randy Bresnik, še vedno aktivni NASA astronavt slovenskih korenin, ki je v vesolju preživel 149 dni 12 ur in 12 minut. Po končani poslovno-investicijski konferenci je Slovenska turistična organizacija pripravila turistično delavnico in tako Američane navdušila s slovensko butično ponudbo ter jih popeljala po okusih slovenske kulinarike. Atraktivne programe počitnic v Sloveniji in raznolika butična doživetja so jim na individualnih delovnih sestankih predstavili slovenski turistični ponudniki in organizacije.

Med 190 udeleženci dogodka so bili predstavniki nekaterih vodilnih ameriških podjetij s področja zelenih tehnologij, energetike, visokih tehnologij, med njimi tudi večjih ameriških korporacij. Dogodka so se udeležili tudi številni v Teksasu živeči Američani slovenskih korenin, pa tudi lokalni turistični agenti in organizatorji potovanj.

Predstavniki slovenskega gospodarstva so se na dogodku srečali z ameriško poslovno skupnostjo, spoznavali potencialne poslovne partnerje in investitorje, predstavili svoj pogled na slovensko okolje ter dokazali, da lahko ustvarjajo skupne zgodbe in so globalno konkurenčni.

SPIRIT Slovenija je obisk v ZDA izkoristila tudi za sestanke z ameriškimi podjetji in drugimi predstavniki poslovnega okolja, med drugim so obiskali podjetji, specializirani za svetovalne storitve na področju mednarodnih investicij Mohr Partners, in Site Selection Group ter Ameriško-evropsko gospodarsko zbornico. Agencija namreč na ameriškem trgu izvaja lead generation program, to je program identificiranja potencialnih tujih investitorjev.

Sicer se je v času dogodka pod okriljem SPIRIT Slovenija in AmCham v ZDA mudila tudi 27-članska razvojna delegacija slovenskih gospodarstvenikov iz različnih sektorjev, ki je obiskala številna podjetja v Houstonu, Austinu in Dallasu. Tam se je seznanila z novostmi na področju energetike, obnovljivih virov energije, telekomunikacij, digitalnih tehnologij, umetne inteligence, vesoljske tehnologije ter s številnimi zgodbami uspešnih Američanov slovenskih korenin. Udeležili pa so se tudi poslovnega dogodka Texas Feels Slovenia.

*Dogodek Texas Feels Slovenia je organiziral SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, AmCham Slovenija in Sport Media Focus.

Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij, SPIRIT Slovenija: »Vloga naše agencije je predvsem promocija slovenskega poslovnega okolja in odpiranje vrat našim podjetjem na tuje trge ter iskanje potencialnih tujih investitorjev, ki jih zanima Slovenija. Veseli smo, da se je poslovno-investicijske konference udeležilo toliko ameriških poslovnežev, ki so nas prepoznali kot pomembno poslovno destinacijo, tako z vidika ustvarjanja novih partnerstev, kot tudi priložnosti za investiranje. Zelo nas veseli njihov odziv in pozitivno presenečenje nad razvitostjo našega poslovnega okolja, saj je to velika potrditev prizadevanj naše agencije na ameriškem trgu, v državi Teksas, kamor nas je pripeljala tudi prepoznavnost Luke Dončića kot izjemnega ambasadorja Slovenije.«

Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Na dogodku smo povezali Teksas in Slovenijo, čeprav mogoče na prvi pogled dve različni državi, pa vendar tudi zelo podobni. Z zelo podobno filozofijo in podjetniško naravnanostjo. Menim, da smo investitorjem v Teksasu pokazali kako lepa in trajnostna država smo, kako uspešne in inovativne ljudi imamo ter kako veliko priložnost predstavljamo za investitorje iz Teksasa. Resnično upamo, da se bo ta zgodba po dogodku nadaljevala in da bomo prihodnje leto že lahko govorili o prvih pozitivnih rezultatih ter skupnih, uspešnih poslovnih zgodbah, tako iz Teksasa kot Slovenije.«

Jernej Salecl, generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Cilj investicijske konference v Dallasu je bil, da Teksas začuti Slovenijo, da našo državo primerno predstavimo in navdušimo poslovne partnerje v Ameriki in jih prepričamo, da je Slovenija izjemna država za poslovno sodelovanje in investicije. Po zaključku te konference smo te cilje zagotovo dosegli, vsaj če sklepam po vzdušju v dvorani, in pa po tem, da mi je predstavnik Dallas Mavericks, ki je sedel v mojem omizju povedal, da je bila to ena najboljših konferenc, na katerih je bil in da je res navdušen nad tem, kako smo predstavili svojo državo in kako verjamemo v svoje poslovne uspehe.«

Lynda Arsenault, mednarodna svetovalka za tuje neposredne investicije, CITP/FIBP: »Po dveh letih brez potovanj sem doživela enega najboljših dogodkov v svoji karieri … poslovno konferenco “Texas feels Slovenia”, ki je bila prejšnji teden v Dallasu. Bilo je izjemno, polno prijaznih Slovencev in posebnih gostov, vključno s številnimi ameriškimi podjetji, ki so iskala vrhunsko lokacijo v Evropi za širitev svojega poslovanja. Za piko na i sem imela priložnost obiskati tekmo Dallas Mavericks in gledati velikega slovenskega super zvezdnika Luko Dončića v akciji … Kar je več kot impresivno! Bravo ekipa Slovenije! Vaša država je res dežela neskončnih možnosti v srcu Evrope.«

Mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija pa je ob zaključku poudarila: »Izjemno pomembno je, da znamo Slovenke in Slovenci stopiti skupaj in se predstaviti takšni kot smo – najboljši. Skupaj s partnerji smo spletli odlično zgodbo, povedati smo jo znali s čustvi, saj I feel sLOVEnija, ni mogoče povedati drugače. Odlični Američani slovenskih korenin in Slovenci živeči v Teksasu pa so bili še en dokaz, da smo Slovenci narejeni za velike zgodbe.«