SOČA & GIRO 2022 – v srcu povezana – 27. maja 2022 ste vabljeni, v čim večjem število

Kobarid, Tolmin, Bovec, 16. april 2022 – 27. maja 2022 ste vabljeni, v čim večjem število, v dolino Soče, kjer boste lahko, in to v živo, spremljali 19. etapo Giro d’Italia 2022 in navijali za najboljše kolesarje sveta. No, in ne samo to! Kot obljubljajo organizatorji za spremljane, dela etape druge največje kolesarske dirke na svetu, ki bo obiskala tudi Slovenijo, bodo obiskovalci ob uživanju deležni tudi prelepih danostih in turistični ponudbi tega dela Slovenije.

Po odmevnem lanskem povratku Gira d’Italia v Slovenijo, natančneje v Goriška Brda, bo letos karavana najboljših kolesarjev na svetu del 19. etape peljala tudi po Posočju. Vozili se bodo skozi tri občine Kobarid, Tolmin in Bovec, pot pa jih bo vodila tudi po najverjetneje za zmago najbolj ključnem delu celotne tekme, izzivalnem vzponu na Kolovrat. Na današnji novinarski konferenci so predstavili podrobnosti dogajanja v petek, 27. maja 2022, na celotnemu slovenskemu delu 19. etape.

V Posočju so tik ob progi predvidena tri večja prizorišča, kjer bo mogoče spremljati celoten potek tekme na velikih ekranih. V živo bo mogoče kolesarje okoli 15. ure najprej pozdraviti na Žagi, kjer trasa Gira vodi po cesti ob smaragdni reki Soči. Naslednje prizorišče bo v Kobaridu, največjemu kraju skozi katerega poteka slovenski del etape. Po atraktivnem vzponu iz vasi Idrsko, bomo kolesarje pozdravili še na Livku.

Petkovo dogajanje se bo sicer začelo s tekmo GIRO-E ob 13.15. Gre za tekmo z električnimi kolesi, ki se odvija na skrajšani trasi klasičnega Gira. Start 16. etape GIRO-E bo v Kobaridu na glavnem trgu, cilj pa v Santuario di Castelmonte. Letos je potrjenih kar 15 ekip, dodatna pa je ekipa iz Slovenije. Ob 15. uri pa bo sledilo glavno dogajanje, spremljanje dela 19. etape Gira d’Italia po Sloveniji.

Vilijam Kvalić, direktor Zavoda za turizem Doline Soče je povedal: “Pričakujemo veliko število obiskovalcev, za katere smo pripravili posebne lokacije s parkirnimi prostori za avte in avtodome, za lažji dostop do trase bo organiziran javni prevoz z avtobusi. Zaradi tekme bo tudi spremenjen prometni režim, popoldne bodo tudi popolne zapore prometa v določenih časovnih obdobjih. Vse najbolj ažurne informacije povezane s parkirnimi prostori, dostopi in javnim prevozom bodo na voljo na spletni strani www.soca-valley.com/sl/giro/giro-2022/, na Facebook in Instagram strani Soča Valley.”

Potek 19. etape Giro d’Italia

Štart 19. etape bo v Marano Lagunare. V Slovenijo bodo kolesarji vstopili na mejnem prehodu Učja, se spustili do Žage, ter nato pot nadaljevali do Srpenice, proti Trnovem ob Soči, do Kobarida. V Kobaridu jih bo pot vodila po Gregorčičevi ulici, mimo kina po Stresovi ulici ter nato na Mučeniško ulico in naprej do vasi Idrsko, kjer se začenja najzanimivejši del slovenske etape kot tudi eden najzahtevnejših vzponov celotnega Gira d’Italia 2022. Kolesarji se bodo iz Idrskega povzpeli na Livek, Livške Ravne ter vzpon zaključili na grebenu Kolovrata, kjer bodo Slovenijo zapustili in dirko nadaljevali v Italijo vse do cilja etape v Santuario di Castelmonte.

Jan Tratnik, član ekipe Bahrain Victorius je povedal: “Čez nekaj dni že odpotujem, da se ponovno pridružim kolegom iz ekipe Bahrain Victorius, saj bom letos ponovno tekmoval na Giru 2022. Srečen in vesel sem, da bo del trase potekal po Sloveniji in da bom lahko nastopil tam, kjer sem doma. Neverjetno je, da se bo karavana Gira d’Italia že drugič v dveh letih zapeljala po Sloveniji, a obenem nič nenavadnega, saj je Slovenija v zadnjih letih postala zibelka najboljših kolesarjev na svetu. Vabim vse športne in kolesarske navdušence, da pridejo 27. maja 2022 v Posočje spremljati in navijati za najboljše kolesarje na svetu ne glede na to katere narodnosti so in za katero ekipo tekmujejo. Naredite s svojo prisotnostjo in navijanjem dogodek, kot ga še ni bilo v dolini reke Soče, za nekaj res posebnega.”

Dogodka se veselijo tudi vsi trije posoški župani, saj bo trasa slovenskega dela 19. etapa potekala v vseh treh občinah.

Marko Matajurc, župan občine Kobarid je povedal: “Z velikim veseljem pričakujem karavano najboljših kolesarjev v naših krajih in verjamem, da velja enako tudi za župana občin Tolmin in Bovec. Vse, ki bodo prišli konec maja spodbujati in navijati za kolesarje in se skupaj z njimi veseliti njihovih in naših uspehov, bomo zelo veseli. Neizmerno sem počaščen, ker bo s tem naša dolina dobila še eno možnost promocije športne, turistične in kulinarične ponudbe, predvsem pa naravnih danosti naših, tako lepih in zanimivih krajev. Za našo občino, ki ima dobrih 4000 prebivalcev, bo to veličasten dan in dobrodošel dogodek, ki ga z nestrpnostjo in navdušenjem pričakujemo vsi.”

Uroš Brežan, župan občine Tolmin je dodal: “ Skupno sodelovanje in medsebojna podpora sta sploh za kraje, kot jih imamo v Posočju, še posebej ključna pri pisanju uspešnih zgodb. Zato je tudi pri organizaciji tako velikega dogodka, kot je etapa svetovno prepoznane dirke Giro d’Italia, ki bo zagotovo pomembno prispevala k letošnji turistični beri, nepogrešljivo sodelovanje treh posoških občin in zavoda Turizem Dolina Soče pod njihovim okriljem. Veseli me, da bo lahko Dolina Soče s pozicioniranjem na traso letošnjega Gira d’Italia izkoristila nove možnosti za športno-turistično promocijo.”

Valter Mlekuž, župan občine Bovec pa dopolnil: “Vsi smo veseli in srčno upamo, da je epidemija res v zatonu, tudi zato, ker je v naših občinah prizadela tudi gospodarski sektor, še posebno turizem. Veseli smo, da se lahko zopet družimo, pripravljamo razne prireditve in športne dogodke. S prihajajočim dogodkom ponovno lahko opozorimo predvsem na to, kaj lahko Dolina Soče ponudi kot športno-turistična destinacija. Dolina Soče je idealna lokacija in krasna kulisa za tako pomembno tekmo, kot je tekma najboljših svetovnih kolesarjev, a je idealno okolje tudi za preproste ljubitelje kolesarstva. Ta dogodek je res pomemben za celotno dolino, saj bo ljudi, željnih aktivnega oddiha in prelepe narave, spomnil na našo smaragdno lepotico, na našo bogato ponudbo, srčnost in predvsem na naše ljudi, ki obiskovalce pričakujejo z velikim veseljem.”

Aljoša Ota, vodja predstavništva STO v Italiji, ob tem dodaja: »Prestižna dirka Giro d’Italia, ki se ponovno vrača v Slovenijo, bo izjemna priložnost, da italijanski in mednarodni gledalci, ki zvesto sledijo športni prireditvi že dolgo let, spoznajo Slovenijo in kraje, vključene v ‘slovensko’ etapo. Za našo deželo bo to odlična priložnost, da svetu pokaže svojo kolesarsko dušo, zeleno okolico in odlične možnosti za aktivnosti na prostem. Predvsem se veselimo štartne točke dirke na e-kolesih Giro-E v Kobaridu dne 27.5. saj bo to glavni športni dogodek v okviru etape Gira d’Italia, ki bo pritegnil v Kobarid veliko navdušencev in vse kolesarje, ki tekmujejo na kolesarski dirki Giro-E. Italijanski trg je poleg avstrijskega in nemškega za slovenski turizem najpomembnejši emitivni trg, na katerem smo promocijske aktivnosti v zadnjem letu prilagodili situaciji, dirka Giro d’Italia pa bo odlična priložnost za nadgradnjo in dodatno izpostavitev Slovenije kot destinacije za aktivni oddih v neokrnjeni naravi«.

Kolesarski tekmi sledijo zabave in še več kolesarjenja!

Da bo navijanje najbolj bučno ob najbolj pravem trenutku bodo poskrbeli moderatorji dogodka, da se slavje ne bi preveč hitro končalo, so poskrbeli organizatorji in povabili tri glasbene skupine in tako poskrbeli za različne glasbene okuse. Hrane in pijače bo na voljo v zadostnih količinah cel petek, po koncu tekme pa se jim bo pridružila še glasba, kar je zagotovilo, da se bo zabava zavlekla pozno v noč.

Kolesarskega praznika pa ne bo konec že v petek. V soboto in nedeljo bodo na sporedu kolesarska amaterska tekma in družinski kolesarski izlet. Če pa obiskovalcem ne bo uspelo enodnevnega obiska Posočja raztegniti na tri dni že tisti majski vikend, so vljudno vabljeni ponovno v Dolino Soče katerikoli drug dan ali vikend. Kot so si bili enotni vsi trije župani: “Malo je krajev v Sloveniji, še manj pa po svetu, kjer lahko prevoziš kolesarske poti različnih težavnosti, se potem okopaš v hladni smaragdni reki, idealen dan pa zaključiš z odlično hrano in pijačo in si tako ustvariš enega tistih dni, ki si jih zapomniš do konca življenja.”

Torej zdaj veste! Prireditelji 105. Dirke po Italiji so objavili razgibane etape naslednje rožnate dirke, med njimi je kot zapisano, tudi 19. etapa, ki bo v petek, 27. maja 2022, zavila v Posočje in Slovenijo zapustila po 10-km vzponu s skoraj 10-odstotnim povprečjem na Kolovrat. In sicer tako! Prečkanje meje prek Učje in spust proti Soči mimo Žage, sledi pot skozi Trnovo v sam Kobarid, od tam pa za Idrsko in vzpon na Livek in Livške Ravne do Kolovrata ter čez sedlo Solarji nazaj v Italijo.