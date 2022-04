HOFER v prizadevanja za ohranitev čebel aktivno vključuje tudi kupce

Lukovica, 20. april 2022 – Iz podjetja HOFER sporočajo, da bodo v okviru pobude Skrbimo za medeno prihodnosti letos svoje moči usmerili tudi v spodbujanje naklonjenosti do čebel pri otrocih z ADHD, katerim aktivnosti v naravi dokazano krepijo pozornost in samopodobo. V ta namen bodo s ČZS-jem podprli projekt Mavričnih bojevnikov Čebelji sen, k sodelovanju pa aktivno vključujejo tudi kupce. V njihovem imenu bodo namreč darovali 1 evro ob nakupu izbranega gozdnega ali cvetličnega medu iz Slovenije do 15. maja oziroma zbranega zneska 5.000 evrov.

Sladkanje z medom za dober namen – Mesec dni pred svetovnim dnevom čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, so v podjetju HOFER že tradicionalno okrepili svoje aktivnosti, namenjene ohranitvi čebel. Letošnja novost je dobrodelno-prodajna akcija, zaradi katere bo uživanje medu še slajše, saj bo HOFER ob nakupu izbranega gozdnega ali cvetličnega medu iz Slovenije namenil 1 evro ČZS-ju za projekt Sadimo medovite rastline za čebele in druge opraševalce. Dobrodelno-prodajna akcija bo trajala do 15. maja oziroma do zbranega zneska 5.000 evrov. ČZS pa bo z zbranimi sredstvi podprla projekt Mavričnih bojevnikov Čebelji sen – doživljajsko Stičišče na Gradišču. Kupci tako ne bodo posladkali le svojega življenja, temveč tudi življenja otrok, ki se bodo z njihovo pomočjo naučili skrbeti za čebelice.

Krepitev naklonjenosti do čebel pri otrocih – Pridne pridelovalke medu, ki z opraševanjem rastlin zagotavljajo raznoliko in zdravo hrano, so zelo ogrožene. Da bo prihodnost še naprej medena, je skrb za čebele potrebno privzgojiti tudi otrokom in mladostnikom. Zavod Mavrični bojevniki je edina nevladna organizacija pri nas, ki deluje na področju obravnave otrok s čustveno vedenjskimi motnjami. Pri tem izvajajo redne poletne tabore in delavnice, saj otrokom z ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti) aktivnosti v naravi dokazano krepijo pozornost in samopodobo. Nadgradnjo njihovega programa predstavlja projekt Čebelji sen, s katerim bodo otrokom omogočili vpogled v življenje čebel in drugih opraševalcev. Prvi korak k uresničitvi tega cilja pa je sajenje medovitih rastlin, za kar bo poskrbela ČZS ob pomoči podjetja HOFER in njihovih kupcev.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je poudaril pomen predajanja znanja mlajšim generacijam: »Še zlasti pomembno je, da zavedanje o ohranjanju čebel krepimo pri otrocih. S pravim pristopom jim lahko privzgojimo naklonjenost do čebel, nekatere pa celo navdušimo za čebelarstvo. V sklopu projekta Čebelji sen bodo otroci pod okriljem Mavričnih bojevnikov svojo energijo lahko usmerjali v varovanje narave. S sajenjem slovenskih avtohtonih medovitih rastlin bomo poskrbeli za čisto in cvetoče okolje, ki bo koristilo čebelam in drugim opraševalcem, obenem pa naučili otroke o pomembnosti ravnotežja v naravi.«

Priklon najmanjšim partnericam v trgovski panogi – Brez čebel bi trgovske police samevale, zato so jih pri HOFERju že leta 2014 postavili v središče svojega trajnostnega projekta Skrbimo za medeno prihodnost, ki ga izvajajo v sklopu lastne iniciative Danes za jutri. Projekt zajema tako aktivno osveščanje in zavzemanje za izločitev čebelam škodljivih snovi iz pridelave sadja ter zelenjave kot tudi raziskovalno in izobraževalno delo, ki v partnerstvu s ČZS-jem poteka v HOFERjevem čebelnjaku v upravno-logističnem centru v Lukovici. Izsledki večletnih raziskav so dragoceni za celotno čebelarsko stroko, pridelano medeno letino pa navadno razdelijo med sodelavke in sodelavce.

V sklopu projekta so pri HOFERju ob Dnevu sajenja medovitih rastlin, ki je na pobudo ČZS letos potekal prvič, tradicionalno obdarili kupce, sodelavke in sodelavce z vrečkami medovitih semen. Letos so mednje razdelili več kot 90.000 vrečk semen sončnic./LN