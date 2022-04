O premieri gledališkega dokumentarca igralca Lotosa Vincenca Šparovca z naslovom Človek v morju

Ljubljana, 20. april 2022 – Ta četrtek, 21. aprila 2022, ob 20. uri bo na Mali sceni MGL premiera gledališkega dokumentarca igralca in člana ansambla MGL Lotosa Vincenca Šparovca z naslovom Človek v morju.

9. julija 1993 je Lotos Vincenc Šparovec opravljal vzdrževalna dela na tovorni ladji, ki je plula po Atlantskem oceanu, in med delom padel v morje. Zdaj se je odločil, da bo o tem dogodku spregovoril odkrito, brez olepševanja in sprenevedanja. Pri uresničitvi gledališkega dokumentarca so poleg Lotosa Vincenca Šparovca sodelovali še Ira Ratej, Iris Kovačič, Peter Bratuša, Maja Cerar, Andrej Koležnik in Sašo Dragaš. Predmete z ladje je prispevala Splošna plovba. Za pomoč se zahvaljujemo Petru Ivanežu, Borisu Vidmarju in Jadranu Vouku.

O vsebini – 9. julija leta 1993 se je ob 10.46 na ladji Bočna v lasti Splošne plovbe, ki je plula proti Duali, oglasil alarm »človek v morju«. Ladja je bila v tistem trenutku približno 40 milj od obale Sierre Leone. Takrat so mornarji opazili, da je med odstranjevanjem rje padel v morje Lotos Vincenc Šparovec. Ampak Lotos je padel v morje okoli 10. ure in do 10.46 se je ladja od tistega položaja oddaljila že več kot 15 kilometrov. Kapitan je ukazal, naj ladjo obrnejo tako, da so se vrnili na približno isti kurz, in vsa posadka je z daljnogledi napeto zrla v odprto morje, da bi zagledala izgubljenega mornarja. Vsi so vedeli, da je verjetnost, da bi ga našli, izjemno majhna, skoraj zanemarljiva.

Medtem ko se je enaindvajsetletni študent igre, nešolani, a zelo entuziastični mornar Lotos nemočno zibal na dolgih valovih, ga je tok odnašal približno kilometer na uro. Preživel je padec v vodo, in ko je bil še ob ladji, je zaman klical na pomoč. Nihče ga ni slišal – niti na ladji niti na vsem svetu. Ko ladje ni več videl, je Lotos je vedel, da je to njegov konec. Smrt zanj ni bila več domneva ali uganka. Bila je tam, z njim. Edina gotovost v morju negotovosti.

Kaj razmišlja mlad človek, ko zre smrti v oči? Kaj se dogaja z njegovim umom in telesom? Kako se poslavlja od življenja nekdo, ki je komaj začel živeti? Lotos je vedel, da tako rekoč nima možnosti, da bi njegovo glavo, ki je manjša kot pomorska boja, opazilo človeško oko s katere koli ladje.

Razpet med upom in obupom ter jezo in samopomilovanjem je čez nekaj časa na obzorju zagledal dve piki, ki sta se približevali. Plaval je proti tema dvema pikama, ki sta zrasli v jambora ladje, s katere je padel. Plaval je, se zaganjal iz vode in nad glavo vrtel rumeno majico. Na ladji so ga opazili in zapluli proti njemu. Bil je rešen. Temu dogodku se tako v pomorskem strokovnem kot tudi v običajnem jeziku reče – čudež.

Lotos o tem ni nikoli govoril, čeprav smo drezali vanj, ga skrivoma motrili in se po tihem spraševali, kako ga je ta izkušnja zaznamovala. Zdaj se je določil, da bo spregovoril odkrito, brez olepševanja in sprenevedanja, da bi sebi in nam odgovoril na vprašanje, kakšen človek je padel v morje in kakšnega človeka so mornarji 9. julija ob 13.30 potegnili na krov Bočne.

Človek v morju je gledališki dokumentarec, edinstvena pripoved o lepotah plovbe, o čarih mornarskega življenja, o najbolj pretresljivi in temeljni človeški preizkušnji, o upanju v brezupu ter o čudežu preživetja in rešitve.

O avtorju – Lotos Vincenc Šparovec je po poklicu igralec in član ansambla MGL. Odigral je že veliko vlog tako v MGL kot tudi v drugih gledališčih in posnel kar nekaj filmov. Zaposlitev v MGL je leta 2003 prekinil in se izšolal še za vojaškega časnika in pomorca./ATS/MGL/