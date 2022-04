Pri Cankarjevi založbi izšla monografija ANTON KOROŠEC: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Ljubljana, 22. april 2022 – Ob 150. obletnici rojstva dr. Antona Korošca je pri Cankarjevi založbi izšla obsežna monografija ANTON KOROŠEC: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije, v kateri avtor

V monografiji – ANTON KOROŠEC: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije – dr. Andrej Rahten poglobljeno oriše dobri dve desetletji Koroščevega delovanja, od ustanovitve kraljeve Jugoslavije leta 1918 do njegove smrti leta 1940. Avtor dokumentirano in kritično predstavi večplastno osebnost dr. Antona Korošca – kot politika, duhovnika in človeka s samosvojim značajem. Obsežna monografija na skoraj 600 straneh z bogatim fotografskim gradivom in izčrpnimi opombami prepričljivo pokaže, kako je Korošec suvereno obvladoval slovenski politični prostor, hkrati pa je imel kot vpliven državnik zelo pomembno vlogo v procesih odločanja v Beogradu.

Zanimivo življenje in značaj političnega zvezdnika

Knjiga prof. dr. Andreja Rahtena ponuja vpogled v razgibano politično kariero in zanimivo življenje Antona Korošca v obdobju med obema vojnama, ko so vedno bolj naraščala nesoglasja v novi, skupni državi. Avtor razkriva Koroščeve ključne značajske lastnosti, ki so botrovale političnim uspehom in podžiga bralčevo radovednost z manj znanimi podatki, kot so njegova ljubezen do ribičije – ki jo je imel priložnost izživeti v času konfinacije na Hvaru – in politikov talent za smučanje, ki mu je na Črnem vrhu prinesel pokal.

Bodrilni nagovor Korošca iz leta 1939 – odlomek iz knjige

»Mirno in z optimizmom zremo zato v bodočnost. Če smo se obdržali skozi stoletja brez lastne države, nam bo to toliko laže v Jugoslaviji, kjer smo svojo usodo povezali s srbskim in hrvatskim narodom. Če so se nam neprijazne sile podvojile, smo mi svoje podesetorili. Pot našega naroda se šele začenja. Ne v zaton, temveč v življenje, z vero v Boga in v samega sebe!«

Za avtonomni razvoj slovenskega naroda

V Koroščevi politiki je bila glavna stalnica predvsem ohranitev jugoslovanske države kot zagotovila avtonomnega razvoja slovenskega naroda. V številnih kriznih razmerah je prav zato nastopal kot neke vrste rešitelj kraljeve Jugoslavije, njegova premišljena politika pa je Sloveniji znotraj Jugoslavije omogočila tudi precejšnjo avtonomijo.

Bogata zbirka fotografij

Korošec je vrhunec svoje politične kariere dosegel po drugi svetovni vojni, ko je najprej odločilno pripomogel k ustanovitvi jugoslovanske države, nato pa pomembno sooblikoval njeno politično sceno. Obdobje je ujeto in predstavljeno tudi skozi bogato zbirko fotografij, ki izdajajo Koroščevo ljubezen do javnih in družabnih dogodkov in pričajo o politikovi izjemni priljubljenosti. Hkrati nam zbirka ponuja zanimiv vpogled v takratno politično sceno.

O avtorju – Dr. Andrej Rahten (rojen 4. marca 1973 v Celju je znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, dopisni član Avstrijske akademije znanosti, predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine ter član znanstvenega svetovalnega odbora Vojnozgodovinskega muzeja Dunaj.

Raziskovalna dejavnost: zgodovina habsburške monarhije in kraljeve Jugoslavije, politična biografika, mednarodna zgodovina 19. in 20. stoletja, zgodovina evropske ideje.

Priznanja in nagrade: 2002 – Zlati znak ZRC; 2017 – Zlati rotovški možic Mesta Dunaj;

2020 – Veliki zlati častni zank na traku za zasluge za Republiko Avstrijo.

Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita, 2020. Celje – Celovec – Gorica: Mohorjeve družbe.