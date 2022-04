Znani nominiranci za nagrado kritiško sito 2022

Ljubljana, 21. april 2022 – Društvo slovenskih literarnih kritikov bo letos že enajstič podelilo nagrado kritiško sito za najboljše literarno delo preteklega leta po izboru literarnih kritikov.

Kritiški forum je letos izbral tri finaliste. To so Jasmin B. Frelih z romanom Piksli, Ana Marwan z romanom Zabubljena in Goran Vojnović z romanom Đorđić se vrača. Vsa tri letos nominirana dela so izšla pri založbi Beletrina.

Nominiranci so bili razkriti v sredo, 20. 4.., ob 18.00 v prireditveni dvorani Knjižnice Otona Župančiča. V pogovoru s kritičarko Anjo Zidar so o delih spregovorili kritiki Tina Bilban, Martin Justin in Silvija Žnidar, izbrane odlomke pa je interpretirala igralka Anja Novak.

O nagradi: Kritiško sito je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. Pri izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja prav vsi člani društva, na mrežici sita pa lahko ostanejo vse knjige ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo kar največ glasov kritiškega društva. Na ta način želimo pri podeljevanju nagrade zagotoviti tako strokovno težo kot tudi demokratičnost pri izbiranju nagrajenca.

Nagrado kritiško sito so doslej prejeli Katja Perat za pesniško zbirko Najboljši so padli (Študentska založba, 2011), Maruša Krese za roman Da me je strah? (Goga, 2012), Davorin Lenko za roman Telesa v temi (Center za slovensko književnost, 2013), Katarina Marinčič za roman Po njihovih besedah (Modrijan, 2014), Jure Jakob za zbirko kratke proze Hiše in drugi prosti spisi (Mladinska knjiga, 2015), Mojca Kumerdej za roman Kronosova žetev (Beletrina, 2016), Milan Jesih za pesniško zbirko Maršal (Beletrina, 2017), Jernej Županič za roman Mamuti (LUD Literatura, 2018), Anja Golob za pesniško zbirko da ne da ne bo več prišla … (samozaložba, 2019) in pa Muanis Sinanović za pesniško zbirko Krhke karavane (LUD Literatura, 2020).

Projekt podpirajo Ljubljana, Unescovo mesto literature, Mestna knjižnica Ljubljana in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije./ATS/