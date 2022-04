ZPS: kaj je skupno najdražjim bančnim paketom in kaj dobite za svoj denar?

Ljubljana, 21. april 2022 – Kaj ponujajo dražji bančni paketi za “zahtevne” uporabnike in kakšni so njihovi stroški? Na ZPS so preverili vsebino in stroške paketov vseh bank in hranilnic, za katere mesečno nadomestilo presega psihološko mejo desetih evrov. Ugotovili so, da je med njimi več podobnosti kot razlik. Tudi cene teh paketov se skoraj ne razlikujejo in v povprečju znašajo dobrih 13 evrov na mesec.

Kot poudarjajo na ZPS, ti paketi zagotovo niso za vsakogar, a če vsak mesec plačate veliko položnic, redno dvigujete denar na bankomatih (tudi v tujini), uporabljate različne kartice in se ukvarjate z naložbami, so morda za vas prava izbira. »Glede na vsebino je večina paketov primernih za tiste, ki poslujejo digitalno – tudi če redno plačujejo večje število položnic, dodatnih nadomestil ne bo, saj so elektronski nalogi povsod brezplačni v neomejenem številu,« je izpostavila Alina Meško in dodala: »Skupna točka so tudi različne brezplačne kartice z odloženim plačilom, ki so primerne tako za spletna plačila kot za plačevanje v tujini: rezervacije hotelov, rent-a-car … in praviloma višji redni limit kot pri cenejših paketih«.

Vsi vključujejo:

vodenje transakcijskega računa;

debetno kartico;

neomejene brezplačne dvige z debetno kartico v evroobmočju. Izjeme so Nova KBM (brezplačni dvigi po vsem svetu), Sberbank (brezplačni trije dvigi na mesec) in NLB (brezplačni dvigi le v Sloveniji);

spletno in mobilno banko;

neomejene elektronske plačilne naloge v spletni ali mobilni banki;

neomejene direktne obremenitve;

dodatne plačilne kartice.

Na povezavi so brezplačno dostopni vsi paketi bank, njihova dodatna brezplačna vsebina ter mesečni in letni strošek vodenja (če ne uporabite nobene dodatno plačljive storitve). Navedeni so zneski rednih limitov, banke pa ponujajo tudi višje zneske izrednih limitov, ki jih odobrijo glede na vašo kreditno sposobnost in po svojih trenutnih tarifah. Izredni limiti so navedeni le, kadar paket vključuje ugodnosti pri njihovi odobritvi.

ZPS nasvet

Izberite paket s storitvami, ki jih redno uporabljate.

Pri izbiri paketa uporabite naš spletni primerjalnik . Cenejši paket morda za vas ni bolj ugoden, če uporabljate veliko storitev, ki jih doplačujete. Prav tako ni smiseln drag paket, ki je neizkoriščen.

. Cenejši paket morda za vas ni bolj ugoden, če uporabljate veliko storitev, ki jih doplačujete. Prav tako ni smiseln drag paket, ki je neizkoriščen. Čeprav banke za dvige na bankomatih ne zaračunavajo nadomestil, vam ga lahko zaračuna lastnik bankomata. O tem morate biti pred dvigom obveščeni na zaslonu bankomata.

Nikoli ne dvigujte denarja s karticami z odloženim plačilom , temveč za to uporabite debetno kartico.

, temveč za to uporabite debetno kartico. Odobreni limit je odvisen od vaše kreditne sposobnosti, zato se pred sklenitvijo paketa pogovorite z bančnim uslužbencem, kakšen znesek vam bo banka v resnici odobrila. Sklenitev dražjega paketa ne pomeni nujno (naj)višjega limita.

je odvisen od vaše kreditne sposobnosti, zato se pred sklenitvijo paketa pogovorite z bančnim uslužbencem, kakšen znesek vam bo banka v resnici odobrila. Sklenitev dražjega paketa ne pomeni nujno (naj)višjega limita. Preverite vsebino zavarovanj v okviru plačilnih kartic – predvsem zavarovalne vsote in izključitve. Morda vam to zavarovanje zadostuje, morda pa boste morali skleniti dodatno zavarovanje (nezgodno, za tujino …).

Vsekakor pred odločitvijo razmislite, ali boste storitve v paketu res uporabljali in kaj višji strošek paketa pomeni za vaš družinski proračun.

Še več informacij o osebnih financah, ki so prosto dostopne, najdete na https://www.zps.si/index.php/osebne-finance .