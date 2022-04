O boju med »velikanoma« in kaj čaka palčke na zgodovinskem bojišču – VOLITVE v DZ 2022

Ljubljana, 22. april 2022 – Prvič po letu 1996 se je na slovenskem volilnem prizorišču vnel neizprosen boj med t. i. našimi in vašimi s tako vnemo, kot da gre za boj do zadnjega moža. Kašen pa bo izid boja med velikima vojskama (SDS in Gibanjem Svoboda) ter bojem vojsk palčkov pa bo znano to nedeljo, 24. aprila.

Ker sami ne verjamemo vedeževalcem – agencijam, ki spodbujajo boj levih in desnih bojevnikov, smo se odločili, da ob izteku dneva, ko bo nastopilo, z zakonom določeno »premirje« (volilni molk – med 23. aprilom 00:00 do 24. aprilom 19:00 – vsaj uradno naj bi bilo tako) razmislek o teh neplodnih dvobojevanjih – anketnih agencij in drugih vsevednih vedeževalcev – in prepustimo volivkam in volivcem, ki imajo edini pravico s svojim “mečem” (volilno glasovnico) 24. aprila odločiti, kdo naj bo zmagovalec tega brezplodnega bojevanja na račun ljudstva.

Volivke in volivci so namreč edini, ko bodo dokončno odločili, kateri pripadniki strank so tisti, ki jim bodo namenili svoj glas. Je pa res tudi to, da je velik del volivk in volivcev že davno odločen, ne glede na ponavljajoča se puhloglava besedičenja politikov, na t. i. soočenjih, na kateri so “njihovi” izrekli marsikatero neumno, na uredniško slabo pripravljenih in nedorečenih, medijskih soočenjih v mnogobojih z nasprotniki.

Seveda bi lahko razpredali, kako se bosta udarila »velikana« – SDS in Gibanje Svoboda, kar pa večina medijev raje imenuje dvobojevanje med Janšo in Golobom, čeprav je vsakemu laiku jasno, da omenjena dvobojevalca sama brez svojih »vojakov« ne pomenita veliko.

Ob tem pa za Goloba velja dodati, da potrebuje od svoji razpršeni vojski tudi štab »usmerjevalcev« kako naj se vojskuje s svojim nasprotnikom, pa tudi kaj bo postorila vojska “zainteresirancev”, ki jim ni toliko mar za uspeh na novo ustvarjenega vojskovodje – Goloba, ampak to, da si z zmago nad Janšo povrnejo prisvojene privilegije.

Zato velja mirno počakati na nedeljo 24. aprila, ko bodo, med 7. in 19. uro na 3181 voliščih volivke in volivci v skrinjico vrgli glas za svoje.

Torej počakajmo do nedelje, 24. aprila, ko bo znan izid boja med »velikanoma« ter tudi to, kaj tudi čaka palčke, ki bodo »padli« na zgodovinskem bojišču – VOLITVE v DZ 2022.

Referendum Arhivi – volilna skrinjica Foto: Aleš Beno, Ljubljana, Slovenia, 08.06.2014

Da pa boste lažje spoznali »bojevnike« dodajamo še njihov seznam in tudi to, kateri »vojski« so pripadali…. https://volitve.dvk-rs.si/#/liste

Kako smo volili na dosedanjih volitvah poslanke in poslance v DZ po letih:

Izido volitev leta 1996 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2000 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2004 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2008 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2011 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2014* – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2018 – aktivna povezava – podatki (Vir: DVK)

Izido volitev leta 2022 – aktivna povezava – volitve bodo 24. aprila (Vir: DVK)/J.T./