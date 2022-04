Najpogostejše žrtve spolnega nadlegovanja v delovnem okolju in zalezovanja so mlajši odrasli

Ljubljana, 24. april 2022 – Ženske, stare 18 –29 let, so najranljivejši del populacije z vidika spolnega nadlegovanja v delovnem okolju in zalezovanja. Žrtev prve oblike nasilja je bila vsaka druga ženska v tej starostni skupini, druge oblike pa vsaka četrta. Pri enako starih moških je ti obliki nasilja doživel vsak peti.

Spolno nadlegovanje v delovnem okolju pogosteje doživljajo osebe na začetku kariere

Skoraj tretjina žensk (31,7 %), ki so kadarkoli delale, je doživela spolno nadlegovanje v delovnem okolju. Delež je bil najvišji med ženskami v starostni skupini od 18 do 29 let, ki opravljajo poklice za osebne storitve (natakarice, kuharice, frizerke ipd.) ali poklice v financah, računovodstvu in v prodajno-nabavnem sektorju. V teh poklicih spolno nadlegovanje utrpi vsaka druga ženska, povzročitelji pa so najpogosteje moški, ki niso del njihovega delovnega okolja žrtev (npr. stranke).

V delovnem okolju spolno nadlegovanje doživljajo tudi moški; takih je petina (19,5 %) vseh, ki so kadarkoli delali. Najpogosteje se to dogaja moškim v starostni skupini 30 do 44 let, ki opravljajo poklice za varovanje oseb in premoženja (gasilci, policisti, varnostniki, pazniki ipd.). Vsak četrti moški (25,5 %) v tej starostni skupini je namreč doživel spolno nadlegovanje v delovnem okolju. Povzročitelji so najpogosteje moški, ki so del njihovega delovnega okolja (npr. sodelavci, nadrejeni).

Povzročiteljice spolnega nadlegovanja v delovnem okolju so tudi ženske, njihove žrtve pa v večjem deležu moški (5,9 %) kot ženske (4,8 %). Dejstvo, ali je nekdo izkusil spolno nadlegovanje v delovnem okolju, močno vpliva tudi na njegovo percepcijo o tem, kako pogosto je. 88,5 % oseb, ki niso nikoli doživele takšnega nadlegovanja, meni, da se to sploh ne dogaja, medtem ko je med žrtvami ta delež veliko manjši, 53,7-odstoten.

Žrtve zalezovanja so največkrat mlajše od 30 let

18 % žensk in 10 % moških je od svojega 15. leta starosti dalje že doživelo vsaj eno obliko zalezovanja. Najpogosteje so žrtve zalezovanja stare od 18 do 29 let, teh je približno petina (22,1 %). S starostjo se delež žrtev zmanjšuje; v skupini od 65 do 74 let eno izmed oblik zalezovanja utrpi manj kot desetina (9,7 %).

Zalezovanje najpogosteje doživljajo ženske, stare od 18 do 29 let, ne glede na spol povzročitelja. 22,7 % žensk v tej starostni skupini zalezujejo moški, 8,2 % pa ženske. Enako velja pri moških žrtvah; delež zalezovanih je najvišji v isti starostni skupini in zajema 18,7 odstotka primerov.

Verbalno ali fizično nasilje staršev je najpogostejša oblika nasilja v otroštvu

Nekaj manj kot tretjina prebivalcev (30,4 %) je v otroštvu doživela verbalno ali fizično nasilje svojih staršev. Tovrstno nasilje je doživel približno enak delež žensk (30,8 %) in moških (29,9 %). Pri izkušnjah s spolnim nasiljem pa je razmerje med spoloma precej drugačno, saj je spolno nasilje v otroštvu doživelo skoraj štirikrat toliko žensk (6,5 %) kot moških (1,7 %). Med povzročitelji spolnega nasilja v otroštvu so upoštevani tako starši kot tudi preostale osebe (sorodniki, znanci, neznanci). /Vir: SURS/