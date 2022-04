Več kot polovica podjetij, registriranih v Sloveniji, je bilo inovacijsko aktivnih

Ljubljana, 24. april 2022 – V obdobju 2018–2020 je bilo inovacijsko aktivnih 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji. V primerjavi s prejšnjim obdobjem so bila podjetja bolj inovacijsko aktivna, uvedla so več inovacij poslovnega procesa in manj inovacij proizvodov.

Več inovacij poslovnega procesa in manj inovacij proizvoda

Z inovacijsko dejavnostjo se je v opazovanem obdobju ukvarjalo 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji. Pri malih in srednje velikih podjetij je bil delež inovacijsko aktivnih 54-odstoten, pri velikih podjetij pa 92-odstoten.

Vsaj eno inovacijo proizvoda je uvedlo 36 % podjetij, vsaj eno inovacijo poslovnega procesa pa 43 % podjetij. Med malimi in srednje velikimi podjetji jih je inovacijo proizvoda uvedlo 35 % in inovacijo poslovnega procesa 42 %. Med velikimi podjetji je inovacijo proizvoda vpeljalo 77 % in inovacijo poslovnega procesa 78 % podjetij.

V primerjavi z obdobjem 2016–2018 so podjetja uvedla podobno število inovacij proizvodov (za 0,2 % manj) in več inovacij poslovnega procesa (za 16 %). Velika podjetja so vpeljala manj inovacij proizvodov (za –4 %) in več inovacij poslovnega procesa (za 4 %). Več inovacij poslovnega procesa so uvedla tudi mala in srednje velika podjetja (za 17 %).

Velika podjetja pri RRD in drugih inovacijskih dejavnostih bolj sodelujejo z drugimi kot mala in srednje velika

15 % inovacijsko aktivnih podjetij je pri raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) in drugih inovacijskih dejavnostih sodelovalo z drugimi podjetji ali organizacijami. Med velikimi podjetji je bilo takih 59 %, med malimi in srednje velikimi podjetji pa 13 %.

V primerjavi s prejšnjim obdobjem so velika podjetja na tem področju manj sodelovala z drugimi (za –4 %), mala in srednje velika pa več (za 5 %).

Delež inovativnih podjetij nekoliko večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih

Delež inovativnih in inovacijsko aktivnih podjetij je bil tudi v tem opazovanem obdobju nekoliko večji med podjetji, registriranimi za predelovalne dejavnosti, kot pa med podjetji v izbranih storitvenih dejavnostih. Inovacijsko aktivnih je bilo 59 % podjetij, registriranih za predelovalne dejavnosti; inovacijo proizvoda jih je uvedlo 41 % in inovacijo poslovnega procesa 44 %. Med podjetji, registriranimi v izbranih storitvenih dejavnostih, je bilo 52 % inovacijsko aktivnih, 32 % jih je uvedlo inovacijo proizvoda in 42 % inovacijo poslovnega procesa./Vir: SURS/

Inovacijsko aktivna podjetja po dejavnosti podjetja, 2018‒2020