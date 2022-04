Vrata odrla volišča, kjer bodo volivke in volivci volili predstavnike za deveti sklic DZ

Ljubljana, 24. april 2022 – Volivke in volivci bodo danes, 24. aprila, med 7. in 19. uro lahko oddali svoj glas za svoje predstavnike na devetih državnozborskih volitvah v zgodovini samostojne Slovenije, ki pa bodo, kot zanimivost, šele druge redne državnozborske volitve po letu 2008.

Na današnjih volitvah bodo volilne upravičenka in volilni upravičenci (na 2995 rednih volišč, 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča), teh naj bi bilo skoraj 1, 7 milijona, izbirali novo sestavo državnega zbora (med 1476 kandidati), in sicer 88 poslank ali poslancev po proporcionalnem volilnem sistemu v osmih volilnih enotah, kjer vsaki enoti pripada 11 mandatov (en mandat za en volilni okraj) ter dva poslanca, italijanske in madžarske, narodne manjšine, kjer živita ti dve manjšini. Svoje glasovnice bodo lahko oddali tudi državljani Slovenije živeči izven Slovenije, in sicer na 30 veleposlaništvih ali konzularnih predstavništvih Slovenije (tokrat ob pogoju, če bo (je) Državna volilna komisija uspela dostaviti na ta volilna mesta glasovnice – znano je , da se jim letos kar nekaj “zatika”).

Koliko volivk in volivcev je oddalo svoj glas bomo objavljali v tej razpredelnici:

Čas oz. ura glasovanja Število volivk in volivcev Delež v % od št. upravičencev Predčasno glasovanje – torek 35.754 2,10 % Predčasno glasovanje – sreda 84.209 4,97 % Predčasno glasovanje – četrtek 130.151 7,67 % Nedelja, 24. 4., – 11.00 Nedelja. 24.4., – 16.00 Končna volilna udeležba

Predčasno glasovanje je potekalo v torek, 19. aprila, v sredo, 20. aprila in v četrtek, 21. aprila 2022, med 7. in 19. uro.

Velja dodati! – Kot je veljajo ob dosedanjih predhodnih volitvah, velja tudi tokrat, da je v času volilnega molka prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju ali to obveščanje kršilo druga pravila, povezana z volitvami, kar velja za vsa sredstva komuniciranja, ki omogočajo, kakršno kolo javno obveščanje. Za kontrolo volilnega molka pred in med nedeljskimi volitvami skrbijo na ministrstvu za notranje zadeve, kjer deluje dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka, če ista zaznajo, kar velja tudi za neposredne udeležence na nedeljskih volitvah. Danes, 24. aprila, od 7. ure do 19. ure zvečer, na dan volitev bo prijave kršitev volilnega molka mogoče sporočiti na telefonski številki 080 21 13.

Zagrožene kazni za kršitelje – Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.

Rezultate volitev boste lahko spremljali na uradni strani Državne volilne komisije (DVK), ki sporoča, da naj bi prve delne izide glasovanja objavila, danes, 24. aprila, okoli 19:30. Kdo naj bi se uvrstil v deveti sklic Državnega zbora, pa naj bi bilo zaznano, vsaj tako je bilo doslej, nekje med 22. in 23. uro./JT/