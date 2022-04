Slovenija do zgodovinskega uspeha na SP v performance cheeru

Orlando (Florida – ZDA), 25. april 2022 – Slovenska performance cheer reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu in performance cheeru v Orlandu na Floridi osvojila srebrno in bronasto odličje. Mladinska in članska performance cheer reprezentanca sta tako osvojili prvo skupinsko medaljo v pom kategoriji za Slovenijo.

Gre za šport, ki zahteva veliko treninga – in Slovenci sodimo v sam vrh. Pretekli teden je to dokazala tudi slovenska performance cheer reprezentanca, ki se je udeležila ICU svetovnega prvenstva v Cheerleadingu in performance cheeru, kjer je prejela srebrno in bronasto odličje. Prvič v zgodovini je dosegla medalji v skupinskih pom kategorijah. Z energičnim nastopom si je bronasto odličje zagotovila mladinska pom ekipa, sledil je močan nastop članske pom ekipe, ki je športnicam prinesel naslov svetovnih podprvakinj. Članski pom par je končal na odličnem 8. mestu.

Cheer se deli na dve panogi – Cheerleading (skupinske koreografije, ki vključujejo dvige in piramide, akrobatiko, mete, skoke, ples in navijanje) in performance cheer (skupinski šport, katerega značilnost je uporaba pomov). Gibi pri cheeru so kratki, energični in odrezani. Pomembni so predvsem vzdržljivost, gibljivost in eksplozivnost športnic ob znanju plesnih, baletnih in akrobatskih prvin. Obvezen pripomoček so pomi (cofi), ki so vam najverjetneje znani že iz nastopov med odmori na tekmah ameriškega nogometa in košarke.

Športnice so velikokrat deležne stereotipnih predstav deklet v kratkih krilcih med premori, ki s tekmovalnimi kategorijami nimajo velike povezave. Slovenska performance cheer reprezentanca se je na svoje nastope na svetovnem prvenstvu pripravljala 8 mesecev. Treningi so bili sestavljeni iz učenja in piljenja tekmovalne koreografije, vaj za moč ter usklajevanja tehničnih elementov.

Selektorica članske pom reprezentance, Sausan Julević, je po nastopu povedala, da so dekleta na odru dokazala, da se trdo delo izplača. »Sodnike so navdušili predvsem odrezani in močni gibi, energija, ki so jo dekleta dala pa je na noge dvignila celotno dvorano.« Mladinska pom reprezentanca je konkurenco presenetila z natančnimi in čistimi linijami pom gibov ter nasmejanimi obrazi, nam je zaupala Danijela Nedeljkovič, selektorica mladinske pom reprezentance.

Leta 2020 je strokovni svet Republike Slovenije za šport performance cheer sprejel kot kategorizirano panogo. Predsednik Cheer zveze Slovenije, Martin Tuš, je ob tem dejal, da je to velika skupna zmaga, za katero so zaslužni trenerji, tekmovalci, starši, športna društva ter vodstvo zveze. S srebrnim odličjem na letošnjem svetovnem prvenstvu so si športnice v članski kategoriji zagotovile status vrhunskih športnic, kar je neverjeten uspeh, o katerem se bo v slovenskem prostoru govorilo še dolgo časa.

Jutri, v torek, 26. aprila 2022, se reprezentanca vrača iz ZDA. Cheer zveza Slovenije za njih organiza sprejem na brniškem letališču Jožeta Pučnika (točka za prihode) ob 14:25. Vljudno vabimo tudi predstavnike medijev, da se nam pridružite!