Ljubljana, 26. april 2022 – Primerjalno ocenjevanje ponudbe brezalkoholnih pijač z dodanimi vitamini: Ali so sladke pijače z dodanimi vitamini in minerali res boljša izbira?

MIPORjevi ocenjevalci so tokrat pregledali in ocenili 9 brezalkoholnih pijač z dodanimi vitamini z okusom limone. Po štiri so dobile oceno dobro in povprečno, ena pa je dobila oceno pomanjkljivo, predvsem zato, ker ima v primerjavi z ostalimi izdelki višjo vsebnost sladkorja, za povrh pa še dodana sladila. Vsebnost sladkorja v 100 mililitrih pregledanih pijač se giblje med 1,8 in 4,7 grama. Z eno plastenko ali tetrapakom tako lahko v telo vnesemo tudi do 30 gramov sladkorja, kar znaša 60 odstotkov še priporočenega dnevnega vnosa sladkorja za odraslo osebo. Preverite rezultate na www.potrosnikovZOOM.si .

Vsaka izmed ocenjevanih pijač vsebuje svojevrsten »koktejl« vitaminov in mineralov, toda njihov dodatek še vedno ne prevesi tehtnice v njihovo korist, ko ga primerjamo z dodanim sladkorjem. Sladke pijače, z vitamini ali brez, so namreč še vedno eden glavnih krivcev za debelost, predvsem med mladimi. MIPORjevi strokovnjaki poudarjajo, da s pestro in raznoliko prehrano, ki temelji na nepredelanih živilih, običajno v telo vnesemo dovolj vitaminov in mineralov, da s tem pokrijemo svoje dnevne potrebe.

Primerjalno ocenjevanje ponudbe brezalkoholnih pijač z dodanimi vitamini je bilo izvedeno v sklopu primerjalnih ocenjevanj, ki jih MIPOR izvaja v okviru koncesije RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Vse informacije in ugotovitve primerjalnih ocenjevanj so brezplačno dostopne na spletnem mestu www.potrošnikovZOOM.si. Medije naprošamo, da ob komuniciranju rezultatov primerjalnega ocenjevanja navedejo sofinancerja, tj. ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vitamine delimo na topne v vodi (B in C) in topne v maščobah (A, D, E, K). Pomanjkanje vitaminov lahko največkrat opazimo pri vodotopnih vitaminih (B in C), saj se v naših tkivih ne morejo shranjevati. Z uživanjem pestre in uravnotežene prehrane, z dovolj sadja in zelenjave, do pomanjkanja vitamina C praviloma ne bo prišlo, velja pa opozoriti, da imajo kadilci, fizično bolj aktivne osebe in različni bolniki večje potrebe po vitaminu C, zato morajo biti na njegov vnos bolj pozorni. Največ ga bomo lahko vnesli na primer s papriko, jagodičevjem in citrusi, izpostavljajo na MIPORju.

Nacionalne študije v zadnjih letih so nakazale tudi pomembno pomanjkanje vitamina D med Slovenci, predvsem v zimskem času. Jeseni in pozimi biosinteza vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, zato je potreben zadosten vnos s hrano. Po najnovejših priporočilih, v popolni odsotnosti biosinteze v koži, človeško telo dnevno potrebuje 20 µg vitamina D. Najbogatejši prehranski viri so živila živalskega izvora: ribje olje, ribe, jajca in živila obogatena z vitaminom D. V času jeseni in zime se pogosto priporoča tudi dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil ali zdravil.

Zgoraj omenjeni razlogi vodijo proizvajalce, da tudi v sladke pijače najbolj pogosto dodajajo vitamine B, C in D in nas s tem nagovarjajo, naj pomanjkanje nadomeščamo kar s popito pijačo. Toda, kaj vse bomo s tem še vnesli v telo? Pijače z dodanimi vitamini lahko vsebujejo tudi velike količine sladkorja, sladila in druge aditive, med njimi tudi takšne z določeno vrednostjo ADI (najvišji še varen dnevni vnos). Boljša alternativa je zato najprej uživanje živil bogatih z vitamini ter morebitno dodajanje v obliki zdravil in prehranskih dopolnil, kadar dovolj visok vnos s hrano ni mogoč.

Poleg vitaminov imajo pijače pogosto dodane tudi minerale. Največ jih dobimo z izotoničnimi pijačami, ki so namenjene uživanju med in po športni aktivnosti, da z njimi hitro in enostavno nadomestimo minerale, ki jih naše telo izloči s potenjem. Za športnike so takšne pijače koristne, saj morajo zaradi izgubljene energije po športni aktivnosti vnesti tudi dovolj sladkorja, ki ga v teh pijačah ne primanjkuje.

Nasveti, ki jih je vredno upoštevati:

Brezalkoholna pijača z dodanimi vitamini je še vedno sladka pijača, zato je ne uživajte prepogosto in v prevelikih količinah. Za žejo je najboljša voda! Ob pestri in uravnoteženi prehrani je pomanjkanje vitaminov in mineralov redko. Kadar ugotovite pomanjkanje, ki ga ne morete nadomestiti s hrano, pa raje posezite po prehranskih dopolnilih oziroma zdravilih, če vam jih predpiše zdravnik.