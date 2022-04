Bliža se vodilni mednarodni sejem za industrijsko tehnologijo HANNOVER MESSE 2022

Ljubljana, 27. april 2022 – Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija organizira obisk vodilnega mednarodnega sejma za industrijsko tehnologijo »HANNOVER MESSE«, ki poteka med 30. majem in 2. junijem 2022. Na sejmu v Hannovru bo svoje tehnologije za proizvodnjo ter energetske sisteme za prihodnost predstavilo 2.500 podjetij. V okviru teme »Industrijska preobrazba« bodo pokazali, kako omrežni proizvodni obrati delujejo učinkoviteje in varčujejo z viri oz. kako je mogoče trajnostno proizvajati in prenašati energijo.

Na sejmu se vsako leto zbere približno 6.500 razstavljavcev iz več kot 60 držav, ki pokrivajo vsa področja industrijske oskrbovalne verige – od posameznih komponent do pametnih tovarn. Sejem, ki letos poteka pod sloganom »LET’S CREATE THE INDUSTRY OF TOMORROW« ponuja obiskovalcem v več kot 10 halah vpogled v prihodnost digitalizacije in trajnostnega razvoja ter predstavlja svetovne trende, kot so energetska učinkovitost, lahka gradnja in aditivna proizvodnja/3D-tisk.

Glede na trenutne mednarodne politične razmere so teme na sejmu HANNOVER MESSE bolj aktualne kot kdaj koli prej.

»Glede na trenutne mednarodne politične razmere so teme na sejmu HANNOVER MESSE bolj aktualne kot kdaj koli prej,« izpostavlja Dr. Jochen Köckler, predsednik uprave in generalni direktor družbe Deutsche Messe AG. »Bistvo je zagotoviti varnost energetske oskrbe in rast v dinamično spreminjajočem se svetu – na političnem, okoljskem in gospodarskem področju ter istočasna omejitev podnebnih sprememb. Ključno vlogo bodo imele inovativne tehnologije,« dodaja Köckler.

Med razstavljavci so velika podjetja, kot so Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP in Service Now, ter številna srednje velika industrijska podjetja, kot so Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Wago in Ziehl-Abegg. Dodatno se predstavljajo še veliki raziskovalni inštituti, kot sta Fraunhofer in KIT ter približno 100 zagonskih podjetij, za katera je sejem HANNOVER MESSE idealna platforma za povezovanje z industrijo.

Sejem ostaja edinstvena priložnost za slovenska podjetja pri navezovanju novih stikov z mednarodnimi podjetji.

Po besedah Katje Stadler, direktorice Deslo – AHK, poslovne storitve d.o.o. pri Slovensko-nemški gospodarski zbornici vodilni svetovni industrijski sejem HANNOVER MESSE krepi vlogo največjega in najpomembnejšega sejma industrijskih tehnologij na svetu, hkrati pa sejem utrjuje položaj pomembnega mednarodnega prizorišča za gospodarsko-politični dialog. »Sejem bodo obiskali tudi nemški kancler Olaf Scholz, nemški gospodarski minister Robert Habeck in Karl Haeusgen, predsednik Nemškega združenja strojne industrije (VMDA). Glede na aktualne izzive mednarodne gospodarske in energetske politike je dogodek tudi izjemna priložnost za seznanitev z novostmi in razvojem na področju industrijskih tehnologij. Letos se bo na sejmu predstavilo preko 2000 razstavljavcev s približno 6000 izdelki! Poleg vpogleda v prihodnost industrije, kjer sta ključna trenda digitalizacije in trajnosti, ostaja sejem edinstvena priložnosti za navezovanje novih stikov z mednarodnimi podjetji.«

Udeležbo so na sejmu potrdili tudi drugi visoki politični predstavniki, kot sta podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermanns in nemška zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave Bettina Stark-Watzinger.

Kot izpostavlja Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije, izvajajo na javni agenciji SPIRIT Slovenija številne aktivnosti v podporo slovenskim podjetjem pri pozicioniranju na tujih trgih. »Med drugim že vrsto let organiziramo predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Tudi za sejem HANNOVER MESSE, ki velja za enega največjih industrijskih sejmov v svetovnem merilu, smo že snovali načrte izgradnje slovenskega paviljona, vendar so nam negotove razmere v času pandemije COVID-19 prekrižale račune. S ciljem, da bi slovenskih podjetjem kljub temu približali utrip najpomembnejšega industrijskega sejma v Evropi, smo se povezali s Slovensko – nemško gospodarsko zbornico in zasnovali dvodnevni program izhodne gospodarske delegacije. Z vodenim ogledom sejemske prireditve ter organiziranim obiskom razstavnih prostorov nekaterih vodilnih mednarodnih korporacij želimo slovenskim podjetjem omogočiti seznanitev z najnovejšimi trendi na področju avtomatizacije proizvodnje. Z možnostjo udeležbe na B2B razgovorih pa želimo udeležence gospodarske delegacije spodbuditi k vzpostavitvi stikov z novimi potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji.«

Poleg sejemskih predstavitev tudi pester spremljevalni program.

Poleg sejemskih predstavitev lahko obiskovalci sejma HANNOVER MESSE pričakujejo tudi vrhunski spremljevalni program. Na štirih konferenčnih prizoriščih bodo obravnavane teme, kot so avtomatizacija, digitalni oblaki in infrastruktura, analiza in upravljanje podatkov, digitalne platforme, robotika, IT varnost, umetna inteligenca, obnovljivi viri energije, zeleni vodik, energetsko učinkovita in ogljično nevtralna proizvodnja, digitalno upravljanje energije, krožno gospodarstvo in še veliko več. Celoten program bo na voljo na kraju samem, spremljati pa ga bo mogoče tudi prek spletnega mesta HANNOVER MESSE.

V času sejma bodo potekala brezplačna in organizirana B2B srečanja pod okriljem Enterprise Europe Network (EEN), v sklopu katerega se bodo podjetja lahko srečevala, izmenjavala svoje izkušnje ter sklepala posle. Prijava na B2B srečanja je brezplačna in možna do vključno 24. maja 2022 na spletni povezavi https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/. Prijavljenih je že več kot 150 organizacij iz 35 držav.

Več informacij o udeležbi na sejmu HANNOVER MESSE in programu dogodka najdete TUKAJ.