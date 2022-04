Humanitarni DOS 2022 se je začel

Novo mesto/Ljubljana, 27. april 2022 – V okviru projekta Dobrodelno okoli Slovenije (DOS) bodo tudi letos zbirali sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. V ta namen so kolesarji danes, 27. aprila, zavrteli pedale in bodo v prihodnjih dneh prevozili 1225 kilometrov dolgo pot okoli Slovenije, na kateri se jim lahko kadar koli pridružijo vsi kolesarski navdušenci in z njimi prekolesarijo del poti.

DOS je največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, ko Dami Zupi s cestnim kolesom prekolesari traso okrog celotne Slovenije.

Namen DOS-a – Letos zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, glavni koordinator projekta je Slovenska Karitas. Uradni slogan projekta pa se glasi: “Pot za srečo otrok”

Trase DOS 2022:

27. april: Novo mesto – Portorož

28. april: Portorož – Soča

29. april: Soča – Prevalje

30. april: Prevalje – Dobrovnik

1. maj: Dobrovnik – Novo mesto

Velja dodati, da smo tudi mi bili na njihovi predstavitveni novinarski konferenci (v Ljubljani), kjer so, ti izjemni dobrodelni organizatorji, predstavili letošnji projekt, kratko imenovan DOS.

Letošnji partner projekta je društvo za celiakijo, ki mu organizatorji DOS, želijo pomagati, da se čim več ljudi seznani kaj je celiakija.

Prav, da se ve! Celiakija je kronična sistemska avtoimuna bolezen, ki najpogosteje prizadene tanko črevo in je posledica preobčutljivosti na gluten. Z besedo gluten imenujemo pomembne proteine zrnja pšenice, podobne proteine pa najdemo tudi v zrnju ječmena, rži, pire in tudi ovsa. Gluten lahko povzroči okvaro sluznice tankega črevesa, kar ima za posledico zmanjšano funkcijo črevesa in motnje v absorpciji hrane. Bolniki imajo zaradi tega prebavne motnje, velikokrat pa pride tudi do pomanjkanja osnovnih sestavin hrane, kot tudi do pomanjkanja mineralov in vitaminov. Pogosto so prizadeti tudi drugi organski sistemi, saj je celiakija bolezen, ki prizadene celoten organizem in se kaže s številnimi resnimi zapleti.

No, in vrnimo se še nazaj k DOS-u – 2022.

Celotna vožnja – vseh 5 etap bo televizijsko pokrita in bo potekala v živo z “LIVE” prenosom vseh 5 dni. Med vožnjo bodo zbirali sredstva za otroke pod okriljem Karitas, in sicer tako da:

– vsi podporniki na poti prispevajo minimalno 10 evrov

Zdaj poznate osnove. Vse kar se bo dogajalo na letošnjem DOS-a pa lahko spremljate na njihovi, res izjemno pripravljeni, spletni strani, kjer je objavljeno vse, kar morate vedeti, če želite spremljati – SPREMLJATE GA – DOS 2022. Res jih je vredno spremljati in podpreti./Objavo pripravil: J. Temlin/Foto in video: LN/