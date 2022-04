Vlada sprejela program stabilnosti in nacionalni reformni program za 2022

Ljubljana, 28. aprila – Vlada je danes, 28. aprila, sprejela program stabilnosti in nacionalni reformni program za 2022, ki ga je javnosti predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Ko se ve, gre za ključna dokumenta t. i. evropskega semestra, v katerih vsaka država članica predstavi usmeritve ekonomske politike ter prikaže napredek pri izpolnjevanju v preteklosti prejetih priporočil Evropske komisije.

Minister za finance Andrej Šircelj je na posebni novinarski konferenci povedal, da se je vlada seznanila z Umerjevo spomladansko gospodarsko napovedjo, ki je rast BDP-ja znižala s 4,7 na 4,2 odstotka.

Ob tem je Šircelj, dodal, da ne držijo javne navedbe, da bi vlada želela vplivati na napovedi UMAR-ja, ampak je šlo le zato, da je želela pridobiti čim natančnejšo napoved, saj velike razlike v napovedih lahko vplivajo tako na pesimistično stanje, ali prevelikega odstopanja v smeri pozitivne rasti, v preveliko optimistično raven na vseh področjih uravnavanja stanja v državni blagajni.

Kot primer je navedel odstopanja napovedi UMAR-ja, leta 2021, ko je napovedala kar dvoodstotni točki manjšajo rast BDP-ja.

Kot je zapisala vlada na svoji spletni strani ob sprejemu omenjenih, za državo zelo pomembnih dokumentov?

Program stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini ter vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj scenarij nespremenjenih oziroma spontanih politik. Kljub temu je nominalni primanjkljaj po posameznih letih v spontanem scenariju nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda, ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih. Slovenija je med državami članicami EU edina, ki je naslovila vsa specifična priporočila Sloveniji v okviru evropskega semestra v svojem Načrtu za okrevanje in odpornost. Reforme in ostali ukrepi ter načrtovane investicije bodo tako naslovile ključne izzive ter prispevale k trdni in stabilni gospodarski rasti.

Vlada je izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi se ohranjajo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022. Tako poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte.

Uredba o določitvi zneska trošarine na električno energijo je del interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen električne energije. Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022. S predlagano spremembo uredbe se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje 3 mesece, do 31. julija 2022.

Ob tem velja dodati, da vlada še ni sprejela – podaljšala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov s katero je določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, in sicer za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) ta znaša 1,503 evra za liter in za dizelsko gorivo 1,541 evra za liter, a le do 1. 5. 2022. Kot je znano je bil ukrep sprejet zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska. A, če uredbe ne podaljša se bodo naftni derivati zagotovo spremenili – NAVZOR!/LN/GOV/