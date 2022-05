Janković »nepovabljen« na zmagovalnem shodu Golobovega Gibanja Svoboda

Ljubljana, 1. maj 2022 – Minulo nedeljo, 24. aprila, je v prostorih ljubljanske Cvetličarne (da ne bo pomote, ne gre za cvetličarno, kjer prodajo rože, poročne venčke ter drugo “zelenjavo”…ampak za kultni prireditveni prostor, ki mu pripisujejo status – Klub z najboljšo glasbeno izkušnjo v mestu) stranka Gibanja Svoboda proslavljala veliko – zgodovinsko volilno zmago.

Dosežek vreden proslave, saj je donedavnemu prodajalcu elektrike s pomočjo nevladnikov, Kučanovega klana, župana Ljubljane Zorana Jankoviča ter seveda ob akcijah televizijskih hiš RTV Slovenija ter »češke« komercialne POP TV, no pa tudi Odlazkovih trobil, bilo zagotovljeno, da se je odkupljena stranka Z.DEJ (ustanovljena je bila 26. januarja 2022 kot naslednica Stranke zelenih e- Z.DEJ) – Gibanje Svoboda samo v treh mesecih znebila »škodljive« stranke SDS, kot so to načrtovali zgoraj navedeni varuhi slovenske »demokracije«.

Rezultat volitev je pokazal, da je večina ljudstva, željno “svobode”, napotke, prej omenjenih podpornikov stranke brez konsistentnega programa upoštevalo, in z zgodovinsko udeležbo na volitvah gladko premagalo Janševo stranko SDS, NSi in stranko Konkretno, ki so jo celo izločili iz prihodnje sestave Državnega zbora.

Da je jasno! Volivke in volivci so tako odločili in njihovo odločitev, velja upoštevati, tako pravijo tudi poraženci – stranke: SDS, NSi in Konkretno.

Zanimivo pa je, da t. i. Golobovo zmago proslavljajo v stranki LMŠ – Lista Marjana Šarca, ki bo morala zapustiti DZ, čeprav je v tej sestavi DZ LMŠ imela celo 13 poslank oz. poslancev. Stranka, ki je imela v oblasti državo, no le do takrat, ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo in prepustil vlado SDS, NSi in SMC (zdaj Konkretno).

Zmago proslavljajo tudi v stranki SAB – Stranka Alenke Bratušek, čeprav je tudi ta stranka odrinjena pred vrata DZ in si lahko le ogleduje pročelje hiše, kjer se kreira »demokracija« v imenu ljudstva.

Ker je slovenska zavist v Sloveniji vredna več kot zmaga, čeprav si poražen, se raje vrnimo k veliki zmagi Golobovega Gibanja Svoboda.

Medtem, ko je Golob še “sameval” v samoizolaciji (testiral se je sam, vsaj po javnih podatkih, čeprav navadni državljani morajo svojo kužnost potrjevati še s PCR-testom), je v ljubljanskem Klubu Cvetličarna potekalo veliko slavljenje zmage »zbujenega« ljudstva, ki si je zagotovilo »svobodo« po dvoletni diktaturi Janševe vlade.

Po velikem slavju (24. aprila v Cvetličarni, brez Goloba) se je v javnosti pojavil tudi zgodovinski vodja politične nomenklature in nezadovoljnega ljudstva Robert Golob, in sicer v oddaji Tarča. To je tisti oddaji, ki je nepristranska in plačnikom RTV naročnine zagotavlja najvišjo raven etičnega in moralnega novinarstva na slovenskem.

Tako je, v četrtek, 28. aprila, Robert Golob (takrat že na prostosti) stopil pred mikrofon znamenite voditeljice Tarče – Erike Žnidaršič in slovenski javnosti predstavil, kaj lahko volivke in volivci pričakujejo od njegove stranke po veliki zmagi. Obljubil je, da bodo od zdaj, ko bo vladal on, državljani svobodni in da jim zmaga njegovega Gibanja Svoboda, to zagotavlja. Ob tem ni pozabil omeniti napornega dvoletnega življenja državljanov, ki naj bi ga ljudstvo preživljalo pod Janševo »nedemokratično« vladavino.

Na vprašanje »znamenite« voditeljice Tarče, ki je znana po svoji načelni drži in »enaki obravnavi – levih in desnih (šalimo se!)« je ta Goloba, med drugim prijazno pobarala tudi o tem, zakaj je na proslavljanje zmage njegove stranke bil povabljen ljubljanski župan Janković.

Golob se je naprej nekoliko prestopil – mal naprej, pa mal nazaj – zajel svež novogoriški zrak in nato pojasnil, da Janković ni bil vabljen, ampak, da je na prizorišče proslavljana zmage njegove stranke, prišel pač sam, in to mimogrede.

Ob tem pa dodal, da so na proslavljanje te veličastne zmage bili dobrodošli vsi, ki so jim želeli čestitati, a, da nikogar niso vabili. Tudi Jankovića ne!

Ko pa ga je voditeljica kultne oddaje, tako mimogrede vprašala, zakaj so tam bili tudi nekateri s sumljivim pedigrejem, se je Golob začel izmotavati, da se to pač lahko zgodi. Ob tem podatku, o t. i. »spornežih«, pa je Golob spet nekoliko zamencal in jel zagotavljati, da se bo vsem “osebkom” s spornim statusom, stranka v prihodnje javno odrekla in jim celo prepovedala druženje z njo. In Erika je bila zadovoljna z odgovorom.

Zanimivo in nedorečeno pa je ostalo, da se h Golobovim zmagovalcem v Klubu Cvetličarna prištulil Janković, ki je, vsaj takšni so naši podatki, znan po tem, da se praviloma ne vabi sam. Posebej ne, če se ve, da je prav on veliko pripomogel, da je njegov politični učenček tudi z njegovo pomočjo dotolkel Janšo.

No, če je tako kot trdi Golob, da se je Janković povabil sam, je to enako kot, če bi Juda Iškarijot, arhaično slovensko tudi Judež, trdil, da ni izdal Kristusa. Saj vemo, da ne bo zamere, ker povabljenec Janković ve, da se je Golob malo zlagal, kar pa ni tako velik greh, ki bi trenutno lahko škodil Golobovi »brezgrešnosti«. /J.T./ Foto: LN – arhiv/