Vojna lahko uničuje mesta, lahko ubija ljudi, a kulture, ni moč ne uničiti in ne »ubiti«

Dunaj, 2. maj 2022 – Avstrijska nacionalna knjižnica hrani skoraj 4000 ukrajinskih literarnih del in različnih publikacij. Obseg in bogastvo te zbirke sega v skoraj 150-letno obdobje, ko so Galicija, Lodomerija in Bukovina pripadale večetnični habsburški državi.

Kot so sporočili iz Avstrijske nacionalne knjižnice, je približno 400 izbranih publikacij namenjenih spodbujanju razprave o tej kulturni dediščini. Tematsko in časovno obzorje sega onkraj današnje zahodne Ukrajine in leta 1918. Dela so vsem uporabnikom na voljo v splošno dostopni čitalnici avstrijske narodne knjižnice, ki stoji na znamenitem Heldenplatzu v središču Dunaja v sklopu palač Hofburg.

Nekatere knjige in revije so shranjene v depojih, a so dostopne in jih je mogoče vzeti neposredno s prosto dostopnih polic. Vse druge naslove lahko kot doslej tisti, ki jih ta tematika zanima, preberejo v knjižnici, po prednaročilu pa si jih ogledajo v obsežni digitalni knjižnici.

Kot sporočajo iz znamenite knjižnice, ki sodi med najprestižnejše v Evropi, so za izgnane Ukrajince police z omenjenimi literarnimi deli dostopne tudi zato, da si lahko v teh težkih časih zagotovijo košček doma sredi Dunaja.

Ob obisku avstrijske narodne knjižnice je ukrajinski veleposlanik v Avstriji dr. Vasyl Khymynets predstavil ta zanimiv projekt, ki je bil izveden na njegovo pobudo.

Naj dodamo, da je pomemben razlog za posebno dobro dokumentiranje ukrajinske kulture in jezika, v Avstrijski nacionalni knjižnici, tudi odlok, ki je začel veljati davnega leta 1808: Po vključitvi vzhodnih ozemelj v mrežo cesarske in kraljeve monarhije so postale tudi nove obvezane za nove pokrajine. Posledica tega je bila, da je nekdanja dvorna knjižnica vedno večje število dokumentov, zlasti iz Galicije. Po sledovih te zgodovine sledi nedavna » blog objava”, objavljena na spletni strani Avstrijske narodne knjižnice .

Za vse, ki tega morda niste vedeli, dodajmo, da se danes v fondu Avstrijske narodne knjižnice nahajajo ukrajinski dokumeti od 19. do 21. stoletja na teme zgodovine, jezika, gospodarstva, kulture, družbe, politike in književnosti; vključno s knjigami vrhunskih avstrijskih avtorjev, kot so Stefan Zweig, Franz Kafka in Arthur Schnitzler v ukrajinščini.

Torej velja, kot zapisano v naslovu – vojna lahko uničuje mesta, lahko ubija ljudi, a kulture ni moč, ne uničiti in ne »ubiti«. In to, da gre pohvale vredno pobudo Avstrijske narodne knjižnice.

Da se ve – v Avstrijski narodni knjižnici hranijo tudi veliko slovenskega gradiva, a le, da malo Slovencev posežejo po njem./LN/