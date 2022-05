Komenda, 3. maj 2022 – Lidl Slovenija je z marcem na vseh svojih lastniških lokacijah prešel na 100-odstotno zeleno elektriko. Gre za korak k uresničevanju podnebne strategije s konkretnimi podnebnimi cilji, ki se ravnajo po metodologiji pobude Science Based Targets. V podjetju želijo prispevati k doseganju pariškega podnebnega sporazuma, ki si prizadeva za zmanjšanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Lidl Slovenija bo v letu 2022 nadaljeval gradnjo sončnih elektrarn na strehah svojih trgovin: v letu 2022 bodo zgradili dodatnih 10 sončnih elektrarn, do zdaj je z njimi opremljenih že 13 Lidlovih trgovin v Sloveniji in streha logističnega centra v Arji vasi.

Skupina Schwarz je že avgusta 2020 uradno pristopila k pobudi Science Based Targets in se zavezala k oblikovanju znanstveno utemeljenih podnebnih ciljev, t. i. Science Based Targets. Konkretno želi Skupina Lidl do leta 2030 za 80 % zmanjšati izpuste, ki nastajajo med obratovanjem (v primerjavi z letom 2019).

Kot del Skupine Schwarz je tudi Lidl Slovenija na podlagi izmerjenega zdajšnjega ogljičnega odtisa oblikoval konkretne cilje in ukrepe, ki vodijo v zmanjševanje izpustov CO₂pri delovanju podjetja. Lidl Slovenija bo v skladu z Lidlovo podnebno strategijo sledil principu, da se bo nastanku izpustov najprej poskušal v največji meri izogniti oziroma jih zmanjšati. Šele če to ne bo mogoče, bo uporabil ukrep kompenziranja.

S 1. marcem 100-odstotni prehod na zeleno električno energijo

Prvi korak k oblikovanju podnebne strategije je bil izračun ogljičnega odtisa Lidla Slovenija, kjer so analizirali, kje nastaja (največ) izpustov. Med prvimi ukrepi je bil prehod na uporabo 100-odstotne zelene električne energije na vseh lastniških lokacijah, ki ga je Lidl Slovenija izvedel s 1. marcem 2022. Tako so svoj ogljični odtis zmanjšali za 86 % (v primerjavi z letom 2019).

Ambiciozni načrt za doseganje zastavljenih podnebnih ciljev poleg neposrednih izpustov pri njihovem delovanju vključuje tudi posredne izpuste, ki nastajajo v nabavni verigi dodane vrednosti. Zato želijo tudi svoje dobavitelje motivirati za zmanjšanje izpustov.

Dobavitelje, ki so odgovorni za nastanek 75 % z izdelki povezanih izpustov, bodo v Skupini Lidl spodbudili, da si do leta 2026 postavijo lasten podnebni cilj po merilih pobude Science Based Targets.

»Podnebne spremembe zahtevajo ukrepanje na vseh družbenih ravneh. S postavitvijo podnebnih ciljev, ki temeljijo na metodologiji Science Based Targets, usklajujemo naše delovanje s sodobnimi klimatološkimi raziskavami. S tem dokazujemo, da je skrb za podnebje naloga, ki jo pri Lidlu Slovenija jemljemo resno in ozaveščeno, in želimo pri tem biti vzgled. To nam uspeva že danes z učinkovitejšo izrabo energije in večjim poudarkom na obnovljivih virih energije. Z marcem smo prešli na uporabo povsem zelene električne energije, v prihodnje nas čaka še nekaj novih korakov,« je ob začetku izvajanja strategije podnebnega ukrepanja Lidla Slovenija povedal Ivan Udiljak, generalni direktor podjetja.

Vse več sončnih elektrarn, ukrepi tudi na drugih področjih

Izpuste toplogrednih plinov bodo v Lidlu Slovenija med drugim zmanjševali s stalno optimizacijo porabe energije v svojih trgovinah. Spomnimo, da je logistični center Lidla Slovenija v Arji vasi, ki ga je podjetje odprlo leta 2019, opremljen s sončno elektrarno z močjo 1 MW. Ob koncu leta 2021 so v svoji mreži trgovin imeli 13 takšnih s sončno elektrarno, samo v minulem letu so jih postavili na 11 trgovinah. Z do zdaj postavljenimi sončnimi elektrarnami načrtujejo proizvodnjo več kot 3,5 GWh električne energije letno (kar je približno poraba 500 gospodinjstev). Tudi v letu 2022 bodo nadaljevali projekt gradnje sončnih elektrarn na strehah svojih trgovin, načrtujejo namreč postavitev 10 novih.

Električne polnilnice Lidla Slovenija, do konca leta se bo 18 že postavljenim pridružilo še vsaj 16 dodatnih, bodo električne avtomobile prav tako napajale z zeleno energijo.

V Lidlu Slovenija so leta 2018 pridobili certifikat ISO50001 za učinkovito energetsko upravljanje vseh lastnih nepremičnin, v teh dneh so ga uspešno obnovili. Med projekti, ki so v skladu s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov, je tudi dolgoletna zaveza Lidla Slovenija, da stalno optimizira in skrbi za čim manj zavržene hrane iz svojih trgovin. Tudi na tem področju bodo v prihodnje pripravili dodatne ukrepe. Lotili pa so se tudi že uvajanja ogljično nevtralnih izdelkov v svojo ponudbo: prvi korak so veganski izdelki lastne blagovne znamke Vemondo, ki so del stalne in tudi akcijske ponudbe Lidla Slovenija.

V podporo ambicioznim ukrepom v smeri zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa je Lidl Slovenija sklenil sodelovanje s CER (Partnerstvom za trajnostno gospodarstvo) in obenem pristopil k pridobitvi priznanja »Green Star« za uspešnost na poti zelene preobrazbe, ki ga je razvilo to partnerstvo. »Izzivi podnebnih sprememb in dekarbonizacije potrebujejo odgovore, ki jih lahko najdemo le skupaj. Izjemno veseli smo partnerstva z Lidlom Slovenija, saj verjamemo, da bomo samo s sodelovanjem prišli do skupnih rešitev, ki nam bodo pomagale zmanjšati emisije in obvladati podnebna tveganja. Green Star smo razvili z namenom, da pomagamo podjetjem soočiti se z izzivi, ki jih prinaša zelena preobrazba, in pospešiti doseganje ciljev podnebne nevtralnosti. Gre za orodje, ki izmeri trajnostni in ogljični odtis podjetja ter preveri skladnost zastavljenih trajnostnih ciljev in načrtovanih aktivnosti,« je ob začetku sodelovanja povedala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.