Slovenija na indeksu medijske svobode, za leto 2022, le na 54. mestu

Pariz, 3. maja – Slovenija je na indeksu medijske svobode med 180 državami zasedla 54. mesto, je razvidno iz danes objavljenega indeksa organizacije Novinarji brez meja (RSF – Reporters sans frontières). Velja pa dodati, da je bila Slovenija lani, leta 2021, uvrščena na 34. mesto, torej 18 mest (na 34. mestu) višje kot letos.

Novinarji brez meja (RSF) je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija z ciljem varovanja pravice do svobode obveščanja. Delovanje RSF je opredeljeno, in sicer, da vsi ljudje po svetu potrebujejo dostop do novic in informacij v skladu z 19. členom (ta pravi: Vsakdo ima pravico do svobode mnenja in izražanja; ta pravica vključuje svobodo imeti mnenje brez vmešavanja ter svobodo iskati, sprejemati in širiti informacije in ideje na kakršenkoli način in ne glede na meje) Splošne deklaraciji o človekovih pravicah. In še to! RSF ima posvetovalni status pri Združenih narodih.

Stopnja – ocena – svobode, ki je na voljo novinarjem v 180 državah, je določena z združevanjem s pomočjo vprašalnika, ki ga je pripravil RSF. Ta analiza je združena s kvantitativnimi podatki o zlorabah in nasilnih dejanjih nad novinarji v ocenjenem obdobju. Merila, ki jih ocenjujejo z vprašalnikom, so pluralizem, neodvisnost medijev, medijsko okolje in samocenzura, zakonodajni okvir kakovosti ter preglednosti, ki podpira produkcijo novic in informacij.

Ocene za Slovenija, po upoštevanju vseh kazalnikov za leto 2022 v kateri ta skupno zaseda 54 mesto so:

po političnem kazalniku 78 mesto

po ekonomskem kazalniku 65 mesto

po zakonodajnem kazalniku 36 mesto

po socialnem kazalniku 50 mesto

po varnostnem kazalniku 56 mest0

Velja dodati, kot zapisano v uvodu, da je Slovenija letos padla, glede na leto 2021, za 18 mest, in sicer na 54. mesto.

Letno poročilo pa je na vrh postavilo Norveško. Razmere pa so označili za zelo slabe v rekordnih 28 državah, na zadnjem mestu je Severna Koreja.

No, od veselil je Kitajska na tej lestvici uvrščena na 175. mesto, Rusija 155, ZDA na 42. mesto. Od naših sosed je Italija zasedla 58. mesto, Avstrija 31. mesto, Madžarska 85. mesto in Hrvaška 48. mesto./Objavo pripravil: Janez Temli/Foto: le ponazoritvene/