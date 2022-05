V Cankarjevem domu 14. in 15. maja Predstava v poklon ustanovitelju AFS

Ljubljana, 4. maj 2022 – V ljubljanskem Cankarjevem domu se bo 14. in 15. maja ljubiteljem folklorne dejavnosti predstavila Akademska folklorna skupina (AFS) France Marolt. Predstava prinaša poklon ustanovitelju skupine in njegovim nadaljevalcem, hkrati pa skuša spodbuditi razmislek o vlogi folklorne dejavnosti pred desetletji in danes.

Po dveh sezonah skoraj popolnega premora in treh letih omejenega delovanja bo Akademska folklorna skupina France Marolt s svojim nastopom spet počastila svojega ustanovitelja Franceta Marolta, in sicer s predstavo, ki so jo poimenovali POKLON.

Lani so praznovali 130. obletnico rojstva, 70. obletnico smrti in 80. obletnico kultnega koncerta Franceta Marolta z APZ Tone Tomšič v dvorani Grand Hotela Union, ki je bil tistega decembra 1941 povod za kulturni molk v okupirani Ljubljani.

Ob praznovanju obletnic bodo pripravili plesno predstavo France Marolt, poklon, ki poskuša skozi narativni lok osvetliti zanimivo osebnost ustanovitelja in njegovo idejo razvoja folklorne dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je močno presegala razumevanje in poustvarjanje ljudskega izročila v tedanjem času. K sodelovanju pri predstavi so povabili prijatelje ter prav tako ponosne dediče Maroltove ideje in dediščine, Akademski pevski zbor Tone Tomšič.

S predstavo se bodo Maroltovci simbolično vrnili na začetek delovanja skupine z Maroltovimi ziljskimi plesi. Koreografijo je za tri pare priredil dr. Tomaž Simetinger. Sledil bo izbor prepoznavnejših koreografij Akademske folklorne skupine France Marolt iz minulega obdobja in dve noviteti. Koreografsko se bodo tokrat predstavili dr. Tomaž Simetinger, Mirko Ramovš in Luka Kropivnik.

Plesno predstavo bodo povezovali kratki izseki pogovorov z nekdanjimi plesalci in drugimi snovalci razvoja društva od nastanka do danes ter raziskovalci delovanja Franceta Marolta. Na posnetkih bomo tako videli Mirka Ramovša, dr. Tomaža Simetingerja, dr. Uršo Šivic, dr. Mitja Ferenca, Tanjo Drašler, Tjašo Ferenc Trampuš in Dragovana Justina (roj. 1929), enega prvih maroltovcev.

In kje bo predstava POKLON v poklon ustanovitelju AFS potekala? V Linhartovi dvorani, 14. maja, ob 19.30 in NE, 15. maja 2022, ob 18. uri. Če si želite nastop Akademske folklorne skupine France Marolt ogledati, dodajmo, da boste morali za njihov nastop odšteti – 16, 13 ali 10* EUR * za dijake in študente, mlajše od 25 let in starejše od 65 let./LN/