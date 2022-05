Izvoz in uvoz Slovenije naraščal tako v marcu kot v 1. četrtletju leta 2022

Ljubljana, 5. maj 2022 – Kot objavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) izvoz in uvoz v Sloveniji naraščala tako v marcu kot v 1. četrtletju. V tem obdobju je Slovenija izvozila vrednostno za 23,7 % več blaga kot v prejšnjem marcu, uvozila pa za 45,5 % več. Izvoz v 1. četrtletju je bil od izvoza v istem obdobju 2021 višji za 21,6 % (znašal je 11,5 milijarde EUR), uvoz pa je narasel za 49,1 % (znašal je 13,1 milijarde EUR).

Slovenija je v marcu izvozila in uvozila več blaga kot leto prej

Vrednost izvoza blaga je bila v marcu 2022 za 23,7 % višja kot v prejšnjem marcu, vrednost uvoza blaga pa za 45,5 %. Izvoženega blaga je bilo za 4,4 milijarde EUR, uvoženega pa za 5,0 milijarde EUR. Tudi v primerjavi z vrednostma povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v 2021 sta bili vrednosti v letošnjem marcu višji; izvoza za 32,2 %, uvoza pa za 42,6 %. Pokritost uvoza z izvozom je bila 87,2-odstotna, primanjkljaj je znašal približno 0,6 milijarde EUR.

Vrednost blagovne menjave z obema skupinama držav višja

Slovenija je v marcu ustvarila 68,3 % vsega izvoza in 65,0 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 3,0 milijarde EUR (ali za 22,4 % več kot v prejšnjem marcu), uvozila iz teh držav pa za 3,2 milijarde EUR (ali za 34,7 % več).

V države zunaj EU je Slovenija izvozila za 1,4 milijarde EUR blaga (ali za 26,7 % več kot v prejšnjem marcu), od tam pa uvozila za 1,7 milijarde EUR blaga (ali za 70,8 % več).

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice v marcu znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 22,3 % višji kot v prejšnjem marcu; uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja je prav tako znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno višji za 43,8 %.

Izvoz in uvoz v 1. četrtletju 2022 že presegla 10 milijard evrov

Izvoz v 1. četrtletju je bil od izvoza v istem obdobju 2021 višji za 21,6 % (znašal je 11,5 milijarde EUR), uvoz pa je narasel za 49,1 % (znašal je 13,1 milijarde EUR). Pokritost uvoza z izvozom je bila v obdobju od januarja do marca 87,4-odstotna, primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 1,6 milijarde EUR.

Največji delež k skupnemu izvozu v prvem četrtletju 2022 so (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja stroji in transportne naprave (okoli 30 % celotnega izvoza blaga), kemikalije in sorodni izdelki (malo manj kot 30 %), izdelki, razvrščeni po materialu (okoli petino), razni industrijski izdelki (nekaj manj kot desetino) ter mineralna goriva in maziva (okoli 7 %). K skupnemu uvozu so v opazovanem obdobju ravno tako v največji meri prispevali proizvodi iz omenjenih blagovnih sektorjev, vendar v drugačnem vrstnem redu, in sicer so imeli največji delež kemikalije in sorodni izdelki (skoraj tretjino celotnega uvoza blaga), sledili so stroji in transportne naprave (skoraj četrtino), izdelki, razvrščeni po materialu (okoli 15 %), mineralna goriva in maziva (nekaj več kot desetino) ter razni industrijski izdelki (približno 7 %)./LN/Vir: SURS/