Znanih je AmCham top 5 potencialov leta 2022!

Ljubljana, 6. maj 2022 – Na posebnem dogodku Businnes Speed Dating posebnakomisija AmCham izbrala 5 top potencialov leta 2022, ki se bodo 9. junija 2022 potegovali za naslov AmCham top potencial leta 2022. Komisija je bila soglasna, da ima 5 mladih liderjev “tisto nekaj” zaradi katerega so jih označili z nazivom 5 superfinalistov 12. generacije AmCham Young Professionals.

In to so izbranci: Marko Maučec, Matej Duraković, Diana Berte, Tjaša Tomšič in Aljaž Dobnikar, ki so po prepričanju in oceni komisije s svojim znanjem, veščinami in zavzetostjo prav posebej izstopali iz povprečja. Mladi liderji in liderke poosebljajo vrednote, ki jih iščemo pri vodenju naslednje generacije – navdih jemljejo v sedanjosti, zaradi želje po napredku pa s široko odprtimi očmi stremijo daleč v prihodnost.

Največji potencial je komisija prepoznala v tistih, ki redno in voljno razvijajo talent na svojem področju, znajo predvideti trende prihodnosti ter razumejo odgovornost vodje do podjetja, ljudi in širšega družbenega in poslovnega okolja. Odločali so se na podlagi naslednjih dejavnikov: strast do dela, strmenje k dosežkom, sposobnost sodelovanja, dejanja, ki vzpostavljajo zaupanje, kreativno vodenje in energija, ki naravnost izraža optimizem.

Predstavitev 5 AmCham top potencialov leta 2022:

Marko Maučec, direktor razvoja in soustanovitelj, Escapebox.

Marko vedno vidi širšo sliko. Na rednih raziskovanjih v tujini je opazil zanimivo priložnost in takrat odprl eno prvih sob pobega pri nas – Escapebox. Ta je hitro prerasla v podjetje, ki načrtuje tudi digitalne igrificirane rešitve za večjo vključenost uporabnikov, boljše konverzije in bolj igrivo komunikacijo.

Ker časovni stroj zaenkrat obstaja samo v igricah, mladim ambicioznežem, ki želijo stopiti na svojo podjetniško pot svetuje, da se ravnajo po citatu: “Inspiration is perishable, act on it immediately”.

Oglejte si tudi njegovo VIDEO PREDSTAVITEV.

Matej Duraković, partner za iskanje vodstvenega kadra, IBM Slovenija.

Matej je strokovnjak za zaposlovanje in tudi sokreator kampanj, ki opozarjajo na področja družbene odgovornosti in ambasador raznolikosti in vključenosti. Za primer si lahko vzamemo sodelovanje pri usposabljanju na Dunaju: “Inclusive Leadership for talented LGBT + employees and allies”.

Priča njegovemu odličnem delu so prejete IBM-ove nagrade za najboljšo podporno funkcijo iz gospodarstva za odlično delovanje in poslovne rezultate. Je timski igralec, ki je vedno pripravljen pomagati. Ekipo motivira z delovno etiko, agilnostjo in prizadevnostjo.

Diana Berte, specialistka za marketing in odnose s Kitajsko, Instrumentation Technologies.

Načrte, da bo po končanem študiju kitajskega jezika, kulture in managementa na Kitajskem službo poiskala kar v Šanghaju, ji je spremenila pandemija. Prav tovrsten kader pa so takrat potrebovali pri Instrumentation Technologies, vodilnem svetovnem ponudniku instrumentov za pospeševalnike delcev. Zelo strastna je tudi glede pomena trajnosti »I think about the impact on the planet of every action I take, so I try to take actions with as little negative impact as possible.«

Sodelavci pa mlado liderko vidijo kot sonce, ki s svojo svetlobo in toplimi žarki v podjetju ustvarja prijetno in pozitivno delovno atmosfero.

Tjaša Tomšič, direktorica operative, PDiVizija.

S svojimi aktivnostmi nenehno razbija status quo in sili iz cone udobja. Njena ekspertiza je implementacija in upravljanje sprememb. Uvaja projekte, procese, strukture, ki jih ni še nihče in ob takih spremembah ji zaigra srce.

Tjašino naravno stanje je vodenje in osvajanje ciljev. Z vztrajnostjo, organiziranostjo in izrednim občutkom za ljudi, zanesljivo pripelje do želenega cilja ter tako vselej osupne tako zunanjo, kot interno javnost. Za vsak izziv poišče pot in najde rešitev. To ji omogoči dobro poznavanje in razumevanje dinamike znotraj podjetij, pomena vseh deležnikov, njihovih interakcij in potreb.

Aljaž Dobnikar, razvojni inženir programske opreme, Plume Design.

Aljaž se lahko pohvali že s tem, da je končal eno najtežjih univerz – ETH Zürich z odličnostjo. Poleg tega, da je vrhunski inženir, ima tudi sposobnosti za odprti dialog, jasno komunikacijo in vodenje ljudi. Za stereotipno predstavo o njegovem poklicu, se namreč skriva še veliko planiranja, usklajevanja, organiziranja in uporaba raznih orodij. Večkrat je prevzel pobudo pri nalogah, ki (še) niso bile v njegovi coni udobja in jih uspešno speljal do cilja. Pravi, da se pravi lider loči od šefa po žaru energije in avtentičnosti. Vedno poskrbi za to, da njegova ekipa delo opravi s čim manj stresa in da je delovno okolje nemoteno s strani zunanjih pritiskov.