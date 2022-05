Z lisicami v kokošnjaku nikoli ne veš, katera se bo lotila tvoje »kure«.

Ljubljana, 7. maj 2022 – Slovenija bo dobila vlado, ki jo bo stranka Gibanja Svoboda, sestavila z lastnim dosežkom na volitvah (41 poslanskih mest) ter s pomočjo dveh strank t. i. KUL-a – Socialnih demokratov (7 poslanskih mest) in Levico (5 poslanskih mest).

A kot kaže, Golobu to še ni dovolj, saj želi ob zbranih 53 poslancih biti še “močnejši” tudi na kadrovskem področju in zato želi v vladno ekipo vključiti še kadre poražencev KUL-a, in sicer Šarčeve stranke LMŠ – Lista Marjana Šarca (brez poslanskega mesta) ter predstavnikov stranke Alenke Bratušek SAB – Stranka Alenke Bratušek (brez poslanskega mesta).

Res zanimivo, da Golob o takšni potezi razmišlja, saj ni navada, da poražence vključuješ v vladno garnituro.

No, kot pravijo nekateri viri, naj bi se zmagovalec volitev s to potezo želel “zahvaliti” prispevku poražencev LMŠ in SAB za njegovo prepričljivo zmago, ko jima je izpraznil glasovalni bazen in ju tako postavil pred vrata Državnega zbora.

Drugi viri pa pravijo, da naj bi se Golob za takšno potezo odločil zato, ker, da naj ne bi imel ustreznih kadrov za sestavo svoje vladne ekipe.

Navedba pogleda drugega vira je malo verjetna, saj je znano, da tako LMŠ kot SAB pretirano sposobnega kadrovskega potenciala ne premoreta, kar je bilo dokazano s tem, da je Šarec prav zaradi ne prav učinkovitih kadrov vrgel puško v koruzo in omogočil, da je državi dve leti vladal Janša.

Obstaja pa še tretja verzija, in sicer ta, da naj bi Golob, ki je zmagovalec s pomočjo osrednjih medijev in NV podpornikov, bil zelo plitev v bazi. Če pa bi si priključil LMŠ in SAB naj bi si na ta način, tako vir, ojačal pokritost na lokalni ravni. A tudi ta verzija nima prave osnove, saj se ve, da sta tako LMŠ kot SAB šibka tudi na tej ravni.

In kaj je torej razlog, da si Golob prizadeva pomagati poražencema Šarcu in Bratovškovi? Morda ta, da svoja ne prav stabilna partnerja SD in Levico prilagodi na raven »k nogi« in pokaže, kdo je gospodar na Betajnovi.

Naj bo tako ali drugače, dejstvo je, da Golobu kljub veliki zmagi ne bo lahko, saj z lisicami v kokošnjaku nikoli ne veš, katera se bo lotila tvoje »kure«.

Ob vsem premetavanju in nasmihanju pred kamerami – Goloba, Fajonove in Mesca, pa je zanimivo še to, da znameniti »tviteráš« nič ne tvita, kar pri velikem zmagovalcu in njegovih javnih partnerjih že povzroča nelagodje.

Kaj reči? Nič! Počakajmo do konca in videli bomo, kaj se bo iz te kuhinje položilo na davkoplačevalsko mizo. Že zdaj pa se ve, da bo jed nekoliko presoljena. Je pa res, kakšne sestavine si prispeval, takšno jed se iz njih skuha./J. Temlin/Foto: arhiv/