Poslanec LMŠ Pavšič, ki je ostal brez poslanskega mesta, naj bi postal generalni sekretar DZ

Ljubljana, 9. maj 2022 – V javnosti kroži novica, da naj bi novi generalni sekretar državnega zbora postal Robert Pavšič, trenutno, do zasedbe novega državnega zbora (praviloma 13. maja) še poslanec Liste Marjana Šarca – LMŠ.

Na mestu generalnega sekretarja pa naj bi si Roberta Pavšiča zaželela – predvidena – predsednica državnega zbora (po tajnem glasovanju ustanovne seje DZ), kar naj bi postala podpredsednica Gibanja Svobode Urška Klakočar Zupančič.

Da nam kdo ne bi očital, da nekorektno poročamo o potencialnem kandidatu, za generalnega sekretarja državnega zbora, smo uporabili za to objavo le javno objavljene predstavitve o kandidatu Robertu Pavšiču (ta je na minulih volitvah na listi stranke LMŠ izvesil ob izvolitvi v DZ – enako, kot celotna njegova stranka LMŠ z Marjanom Šarcem na čelu) ter opis področja nalog, ki naj bi jih opravljal generalni sekretar državnega zbora.

Tako se je doslej predstavljal (na spletni strani LMŠ) javnosti Robert Pavšič, ki je imel še to srečo, da je lahko bil poslanec Liste Marjana Šarca:

»Robert Pavšič, rojen 1. februarja 1972, je Postojnčan, ki ima rad ljudi. V politiko je stopil z željo, da pomaga soustvarjati pogoje za delo, življenje in rast tako družbe kot posameznika.

Srednješolski računalniški izobrazbi je dodal komercialno (VI/I) in več let delal na področju komuniciranja. Najprej kot novinar v gospodarsko-politični redakciji (to naj bi bil časnik Finance p.p., kjer pa imajo o tem njegovem novinarstvi nekoliko drugačno razlaga, kot ji Pavšič želi »prodati« javnosti), urednik strokovne revije, kasneje pa kot svetovalec za odnose z javnostmi v zasebni agenciji.

Ker je bila želja po aktivni vlogi v javnem življenju izrazita, je leta 2014 vstopil v lokalno politiko in leta 2018 še v nacionalno. Je poslanec LMŠ in predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, ki ugotavlja sume škodljivega in koruptivnega ravnanja vladajočih v času epidemije covida-19.

V zasebnem življenju se ukvarja z glasbo, vidimo ga lahko tudi na motorju. V LMŠ je prepoznal pomembne skupne cilje. Te bo tudi v prihodnje zagotavljal brezkompromisno in strastno. Ker mu je zelo mar, kam gremo kot država in kot državljani. Zaslužimo si več«, piše v predstavitvi o Pavšiču, ki je bil znan, da je ves čas pametoval, in s tem večkrat izkazoval svojo oholost a tudi neznanje. Pri tem pa misleč, da je poslanec vsemogoča funkcija zato, ker tako določa 93. člen Ustave. Kar je komercialist Pavšič razumel dobesedno.

Prav je, da ob predvidenem imenovanju Roberta Pavšiča dodamo še, kaj določa Zakonu o Državnem zboru. Ta v 10. členu opredeljuje, katera področja dela naj bi opravljal generalni sekretar državnega zbora in bil zanje odgovoren. V 10. členu je zapisano to:

(1) Generalna sekretarka oziroma generalni sekretar državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar) je funkcionar, ki ga za čas svojega mandatnega obdobja imenuje državni zbor na način, ki ga določa poslovnik.

(2) Generalni sekretar je predstojnik v razmerju do javnih uslužbencev državnega zbora.

(3) Generalni sekretar organizira in usklajuje delo služb državnega zbora, skrbi za razvoj organizacije in dela ter opravlja druga dela in naloge v skladu z zakonom, poslovnikom in drugimi predpisi.

(4) Generalni sekretar določi notranjo organizacijo služb, njihova delovna področja in sistemizacijo, s katero določi delovna mesta, nazive, plačni razred delovnega mesta ali naziva brez napredovanja, najvišji plačni razred delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem, opis tipičnih nalog delovnega mesta in minimalne pogoje za zasedbo delovnega mesta. K sistemizaciji da soglasje kolegij predsednika državnega zbora. Soglasje ni potrebno k spremembam sistemizacije zaradi uskladitve z zakonodajo, k spremembam, ki se nanašajo na manj kot 15 % delovnih mest v posameznem koledarskem letu oziroma ne zahtevajo povečanja potrebnih finančnih sredstev, ne glede na število delovnih mest.

(5) Generalni sekretar lahko pristojnemu delovnemu telesu predlaga v sprejem akt, s katerim se podrobneje urejajo materialni in drugi pogoji za delo poslancev, kadar ni predlagatelj takega akta, pa lahko o njem poda mnenje.

(6) Za pravice generalnega sekretarja do povračil stroškov in nadomestil, dopusta, regresa, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter za pravice po prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja položaj poslancev.

Res je, da zakon ne določa, kakšno izobrazbo mora imeti generalni sekretar. A dvomiti je, da je Robert Pavšič res prava izbira. No, razen, če je(bo) za novo sestavo DZ srednješolska računalniška izobrazba z nekaj znanja iz komerciale (VI/I) dovolj za opravljanje nalog generalnega sekretarja državnega zbora. Kot, vse kaže, da, če si tako zaželi podpredsednica Gibanja Svobode Urška Klakočar Zupančič in morebitna predsednica DZ.