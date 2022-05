SNG objavilo javni odgovor na napade na predstavo Hlapci

Ljubljana, 9. maj 2022 – Potem, ko se je del javnosti odzval na predstavo, v kateri se t. i. »ustvarjalka« vsa histerična loteva slovenske zastave, so se oglasili tudi iz SMG, in v svojem sporočilu za javnost zapisali:

»Predstava je nastala na temelju Cankarjevih Hlapcev v režiji poljske režiserke Maje Kleczewske in v interpretaciji režiserke in avtorske ekipe.

Cankar je Hlapce napisal kot odziv na politično in družbeno situacijo svojega časa, mi pa smo uprizoritvi – kot je to v sodobnem gledališču danes običajno – dali sodobno obliko. Enake družbene mehanizme, kot so tisti, o katerih piše Cankar, smo pokazali na sodobnih primerih.

V predstavi so omenjeni različni problemi slovenske družbenopolitične resničnosti in novejše zgodovine: izbrisani, zapiranje meja za bosanske begunce med vojno v devetdesetih, trgovina z orožjem, avtoritarne politične tendence, konservativni vpliv Katoliške cerkve itd.

Prizor s slovensko zastavo pa je pravzaprav citat. Predstavlja eno od politično desno usmerjenih prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so na začetku migrantske krize protestirali proti migrantom na južni slovenski meji. Vse izrečeno je dobeseden citat te osebe.

Namen kritičnega gledališča in umetnosti je pokazati na težave, vznemiriti in spodbuditi k razmišljanju, da bi postali boljša družba, ki se zaveda lastnih težav in mehanizmov v sebi. Zaradi vsega tega bomo predstavo v veselje občinstva in nas umetnikov seveda še naprej igrali, saj ji, kot vidite, uspeva doseči cilj«, zaključujejo svoj pogled o t. i. »umetniški« predstavi, kar podpiše Helena Grahek, vodja trženja in odnosov z javnostmi helena.grahek@mladinsko-gl.si.

Torej »skrunilci« slovenske družbenopolitične resničnosti – izbrisanih, “zaporniki meje” za bosanske begunce med vojno v devetdesetih (k nam naj bi prišlo več kot 75 tisoč p. p.), trgovina z orožjem, avtoritarne politične tendence, konservativni vpliv Katoliške cerkve itd. – zdaj veste, zakaj se v »umetniški« predstavi SMG tako ravna s slovensko zastavo in kaj so s to predstavo, pravzaprav, želeli povedati javnosti./LN/