V knežjem mestu ponujajo tudi glasbo med cvetjem

Celje, 18. maj 2022 – Celjski mestni park je zadnja leta pridobil kar nekaj olepšav, med njimi je tudi zares očarljiv nasad tulipanov. In v tem zanimivem delu Celja se je te dni odvijal zanimiv glasbeni dogodek, ki so mu ustvarjalci nadeli ime “Glasba med cvetjem”.

Šlo je za zdaj že drugi, glasbeni dogodek na prostem, ki jih kreira in pripravlja s svojimi izvrstnimi glasbenimi in plesnimi gosti akademska violinistka in magistrica glasbe Inga Ulokina. Ker ta znana celjska violinistka s svojimi “cvetočimi« koncerti na prostem, svojim Celjanom zagotavlja te vrhunske glasbene doživljaje od klasike do džeza, je prav, da o tem zanimivem glasbenem dogodku v knežjem mestu poročamo tudi mi.

Velja dodati, da sta ta enkratni glasbeni dogodek na prostem znameniti violinistki Ulokini tokrat pomagala soustvariti Aleksandar Kuzmanovski, violončelo ter Andrej Lobanov, džez klavir. In ne samo to! Na koncertu med tulipani sta svoje dodala še profesionalni plesni par Peter Fileš in Maja Pucelj, ki sta s plesnimi improvizacijami dodatno popestrila celotni dogodek in mu dodala posebno noto.

To je dodala tudi sekretarka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije mag. Minka Jerebič, ki je zbrane nagovorila, bolj pomembno pa je to, da je enako, kot obiskovalci uživala na tej zanimivi in pohvale vredni koncertni prireditvi.

Da je Celja slovensko kulturno središče se ve! Da je edino knežje mesto, pri nas, tudi. Da bi postalo še bolj knežje, si Celjani želijo obnove fontane in glasbenega paviljona v mestnem parku, kjer je tokratni glasbeno plesni nastop potekal.

Gre področje nekdanje fontane in glasbenega paviljona, ki so ju Celjani postavili v čast Franca Jožefa (avstrijski cesar, ogrski kralj, rodil 18. avgust 1830, Schönbrunn, Dunaj, Avstrijsko cesarstvo, umrl 21. november 1916, Dunaj) ob njegovem prvem obisku v Celju, kar pa se je zgodilo 10. maja leta 1850 (in to z vlakom – to smo dodali za ljubitelje potovanja z vlaki).

Kot pravijo Celjani, bo Celje z obnovo omenjenih delov mesta dobilo še več možnosti za čudovite glasbene in druge kulturne prireditve na prostem.

Nosilci tokratnega koncerta “Glasba med cvetjem” pa sporočajo, da ima Celje meščane, ki zanjo ceniti tovrstne glasbene dogodke, zato se bodo tudi v prihodnje trudili, da jih bodo zanje in obiskovalce knežjega mesta, organizirali še več./LN/ Fotografije: avtor Boris Vrabec/