Ljubljana ob svetovnem dnevu čebel, 20. maju, vabi na voden ogled po Čebelji poti

Ljubljana, 19. maj 2022 – Iz Turizem Ljubljana so sporočili, da v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana ob svetovnem dnevu čebel 20. maja pripravljajo brezplačni na voden ogled po Čebelji poti. Udeleženci bodo ob ogledu ljubljanske Čebelje poti seznanjeni z bogato tradicijo čebelarjenja v našem glavnem mestu. Ogled traja dve uri, na voljo bo dopoldne in popoldne.

Zbirno mesto udeležencev je pred Mestno hišo ob 10. oziroma 17. uri. Vodnik jih bo najprej popeljal na ogled najstarejšega secesijskega izveska v obliki panja in jih med sprehodom skozi drevored medovitih malih jesenov seznanil s pomembnostjo biodiverzitete.

Udeleženci si bodo ogledali upodobitev čebele na eni izmed znanih stavb v mestu in izvedeli vse o načinu prodaje medu do leta 1901, ko je v Ljubljani začel obratovati tramvaj. Ogled bodo nadaljevali na osrednji ljubljanski tržnici, zatem pa se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad, kjer si bodo ogledali Plečnikov čebelnjak. Po drevoredu se bodo spustili do Botaničnega vrta za ogled učnega Kranjskega čebelnjaka, kjer se vodenje konča.

O Čebelji poti – Čebelja pot temelji na bogati tradiciji čebelarjenja v mestu in vključuje njegovo kulturno in zgodovinsko dediščino, povezano s čebelami in čebelarstvom. Predstavlja mrežo čebelarjev, kulturnih, izobraževalnih in zdravstvenih organizacij, podjetij, nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov, ki jih zanima čebelarstvo in njegov razvoj v mestnih območjih. Povezuje dve ključni vsebini, pomembni za naš razvoj in obstoj – ohranjanje biodiverzitete in lokalno samooskrbo. Na območju Ljubljane delujejo kar 3 % vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 4.500 panjev.

Za Čebeljo pot je Mestna občina Ljubljana leta 2017 prejela nagrado evropskega programa URBACT za dobro prakso.

Redno vodenje po Čebelji poti je na voljo vsak torek ob 16.30 in vsako soboto ob 10.00, in sicer do 30. avgusta.