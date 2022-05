Vredno pohvale! JYSK nadaljuje s prenovo slovenskih letovišč

Dolenjske Toplice, 20.05.2022. – JYSK mednarodna maloprodajna veriga, ki prodaja “vse za dom” je včeraj predstavil nadaljevanje družbeno odgovornega projekta, ki so jo poimenovali »JYSK zgodba za lahko noč«. JYSK je z donacijo Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer je v celoti opremil 10 hišk z vrhunskimi izdelki za spanje. Tabor mladih Mojca vsako leto obišče 1500 otrok in vse od ustanovitve leta 1976 večina hišk ni bila temeljito obnovljena, zdaj so.

»Hvala JYSK-u za vzmetnice, vzglavnike, posteljnino in ostale izdelke za spanje! Po igrivem dnevu bodo sedaj otroci in mladostniki še bolj spočiti vstopili v nov dan. V Taboru Mojca že več kot 30 let gostimo otroke iz socialno ogroženih družin, v okviru zdravstvenih letovanj, iz različnih vzgojno-varstvenih zavodov, v sodelovanju s Centrom za socialno delo, z Varno hišo, s svetovalno službo v šolah in vrtcih. Vidi se, kako zelo otroci potrebujejo druženje, kako jim manjka sprostitve, prostega gibanja, igre, zaupnega pogovora, varnega okolja brez napetosti in stisk. In kot vemo, je kakovosten počitek zelo pomemben.

Tabor Mojca ponuja čudovit prostor v naravi, ki nudi sprostitev, obilo športnih in družabnih aktivnosti ter stik z naravo in z živalmi, obenem pa ponuja varnost (ograjen z vseh strani) in sprejetost drug drugega. V taboru se trudimo otrokom zagotoviti vse, kar potrebujejo, pristopamo tudi individualno z različnimi strokovnjaki in vsakemu otroku poskušamo pomagati ter ga opolnomočiti,« pove Marjeta Ferkolj Smolič, predsednica DPM Mojca Novo mesto.

Ivan Protega, Retail manager ter član Uprave podjetja JYSK, je spomnil na raziskavo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ta ocenjuje, da kar polovica otrok v Sloveniji med počitnicami ostane doma, zato se potreba po organiziranih potovanjih povečuje. Letovišča, ki jih v sklopu projekta obnavlja JYSK, pogosto brezplačno sprejemajo otroke iz socialno ogroženih družin in otroke s posebnimi potrebami. »V podjetju JYSK menimo, da je izredno pomembno, da imajo vsi otroci že od zgodnjega otroštva možnost, da čim več časa preživijo v naravi, saj tako postanejo odgovorni ljudje, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Zato smo še posebej veseli tega projekta, saj prispevamo k ustvarjanju lepih spominov. Veliko otrok bo poleg raziskovanja narave in druženja s prijatelji dobilo priložnost, da se dobro naspijo na novo opremljenih posteljah, vsi pa vemo, kako pomemben je spanec za kakovosten razvoj.«

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, je o nadaljevanju sodelovanja z JYSK-om komentirala: »Podjetje JYSK nas je že drugo leto zapored razveselilo z donacijo, ki v naših letoviščih izboljšuje kakovost spanca naših otrok in s tem skrbi za njihovo boljše fizično in psihično zdravje. Naši organizatorji letovanj so nevladne organizacije, ki nimajo posebnih sredstev za novo opremo. Ta je ponekod že nujno potrebna zamenjave oziroma prenove, in tudi v Taboru Mojca je tako. Iskreno smo veseli ponovne donacije vzmetnic, vzglavnikov, odej in drugih izdelkov za spanje, da bodo otroške počitnice spočite in navihane. Hvala, JYSK!«