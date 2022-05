Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona evrov

Novo mesto, 21. maj 2022 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 90,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na redni seji, 19. maja.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili 9-odstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju.

Pozorno spremljamo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljamo vse potrebno za ohranjanje varnosti naših zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili. Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi. Tudi v Ruski federaciji skrbimo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje. Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni. Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarjamo robusten denarni tok. Zato sta uprava in nadzorni svet oblikovala predlog izplačila dividende za leto 2021 v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 12,6-odstotno rast, s čimer ohranjamo politiko stabilne rasti dividend.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

Skupina Krka Družba Krka v tisoč EUR 1–3/2022 1–3/2021 Indeks 1–3/2022 1–3/2021 Indeks Prihodki od prodaje 432.468 395.797 109 408.840 357.257 114 – od tega prihodki od prodaje iz pogodb

s kupci izdelkov in storitev 430.648 394.523 109 357.348 307.264 116 Bruto dobiček 249.916 228.022 110 234.615 208.794 112 Dobiček iz poslovanja

z amortizacijo (EBITDA) 133.582 123.580 108 124.474 108.411 115 Dobiček iz poslovanja (EBIT) 107.299 96.260 111 104.022 87.049 119 Dobiček pred davkom (EBT) 105.623 101.147 104 102.893 91.595 112 Čisti dobiček 90.716 86.355 105 88.231 79.495 111 Efektivna davčna stopnja 14,1 % 14,6 % 14,2 % 13,2 % Stroški razvijanja 41.825 39.091 107 41.758 38.704 108 Naložbe 22.709 9.779 232 14.785 7.902 187

Kazalniki poslovanja

Skupina Krka Družba Krka 1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021 Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 57,8 % 57,6 % 57,4 % 58,4 % EBITDA v prihodkih od prodaje 30,9 % 31,2 % 30,4 % 30,3 % EBIT v prihodkih od prodaje 24,8 % 24,3 % 25,4 % 24,4 % EBT v prihodkih od prodaje 24,4 % 25,6 % 25,2 % 25,6 % Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 21,0 % 21,8 % 21,6 % 22,3 % Donosnost kapitala (ROE) 18,5 % 19,2 % 18,4 % 17,4 % Donosnost sredstev (ROA) 14,0 % 15,1 % 14,2 % 14,2 % Obveznosti/kapital 0,321 0,263 0,289 0,220 Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,7 % 9,9 % 10,2 % 10,8 %

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 430,6 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 8 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

Skupina Krka v tisoč EUR 1–3/2022 1–3/2021 Indeks Slovenija 23.432 18.270 128 Jugovzhodna Evropa 60.310 53.276 113 Vzhodna Evropa 146.700 132.122 111 Srednja Evropa 99.620 97.805 102 Zahodna Evropa 84.595 80.535 105 Čezmorska tržišča 15.991 12.515 128 Skupaj 430.648 394.523 109

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 146,7 milijona EUR in 34,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 83,6 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno količinsko rast prodaje. V Ukrajini smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli na večini regijskih trgov, največja relativna rast pa je bila v Kazahstanu in Moldaviji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 99,6 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,1 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 46 milijonov EUR izdelkov oziroma 3 % manj kot v enakem lanskem obdobju, količinsko pa smo prodali 2 % več. Rast smo dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Poljskem in Slovaškem.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 84,6 milijona EUR in 19,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 5 % večja. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija, skandinavske države, Francija in Italija. V Nemčiji smo prodali za 23,2 milijona EUR izdelkov, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 14-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 60,3 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največ smo prodali v Romuniji in na Hrvaškem, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Romuniji, na Hrvaškem in v Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 23,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Največ, 15,1 milijona EUR, smo ob 12-odstotni rasti dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,4 milijona EUR in je bila 72 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 16 milijonov EUR izdelkov, kar je 28 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka./Vir: Sporočilo za javnost – Krka/