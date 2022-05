Zakaj je 75.518 volivcev Šarcu in Bratuškovi kupilo ministrska položaja

Ljubljan, 22. maj 2022 – Na minulih državnozborskih volitvah si stranki Lista Marja Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB) nista uspeli zagotoviti dovolj glasov volivk in volivcev, da bi prestopili 4 odstotni volilni prag.

Znano je, da je Lista Marja Šarca (LMŠ) osvojila 44.401 glasov, kar je zadostovalo za NIČ poslanskih mest (v prejšnjem sklicu je LMŠ imela 13 poslanski mest). Še slabše pa se je odrezala Stranka Alenke Bratušek (SAB), ki je uspela zbrati le 31.117 glasov volivk in volivcev, kar ji je prav tako, kot Šarcu, zadostovalo za osvojitev NIČ poslanskih mest (v prejšnjem sklici je stranka SAB – stranka z imenom »velike« novodobne političarke, ki je bila celo predsednica vlade – imela 5 poslanskih mest).

Rekli boste, kaj pa je tu narobe? Stranki se pač nista uvrstili v Državni zbor, ker so tako odločili volivci.

Res je! Volivke in volivci so pač odločili, da t. i. »lastnika« strank Marjan Šarec in Alenka Bratušek nista dovolj dobra, da bi njunima strankama izrazili dovoljšno podporo, ki bi jima zagotavljajo vstop v Državni zbor oz. zagotovitev poslanskih sedežev.

A zanimivo je, da sta tako poraženec Šarec kot poraženka Bratuškova, po veliki referendumski zmagi Gibanja Slovenija Dr. Roberta Goloba (Golob je »kupil« stranko Z.Dej Jureta Lebna, in sicer tri mesece pred volitvami ter jo nato preimenoval v Gibanje Svoboda – kako je z verodostojnostjo števila članov Gibanja Svoboda, na ustanovitvenem kongresu, se nikoli ni posebej razpravljalo) jela zagotavljati, da sta tudi ona dva zmagovalca, saj sta Golobu pomagala,, da je ta premagal Janšo.

Res zanimivo, če rezultat volitev, da naj bi Šarec in Bratuškova pomagala premagovati Janšo, tega ne bi demantiral z zmagovitim volilnim izidom Golobovega Gibanja Svoboda. Namreč Golobova stranka Gibanje Svoboda (tudi ob izjemni podpori nacionalne televizije, komercialne televizije POP TV, Odlazkovih medijev in osebnem angažiranju prvega predsednika država Slovenije in nekdanjega prvega partijskega šefa Milana Kučana ter kopice nevladnih organizacij, tistih NVO-jev, ki jih je Janševa vlada odganjala od državnih jasli) je prepričljivo porazila Janšo, saj je zbrala 410.769 glasov, kar ji je zagotovilo 41 poslanskih mest.

To pomeni, da Golob – Gibanje Svoboda, Kučan, RTV Slovenija, POP TV in vsi Odlazkovi mediji ter levo usmerjeni NVO-ji skupaj z volivkami in volivci, ki bi Janšo v žilici vode utopili, če bi bilo to možno, niso potrebovali, ne Liste Marjana Šarca in ne Stranke Alenka Bratušek.

In zdaj!? Zdaj Šarec in Bratuškova, ki sta »izvisela« s svojimi ožjimi podaniki, sta zdaj dokončno jasno dala vedeti, tako javnosti, predvsem pa svojim volivkam in volivcem (teh je bilo skupaj 75.518), zakaj se njuni stranki imenujeta po njima. Namreč, odločila sta se svoji strani prodati Golobu, in sicer za nadomestilo, da ta njima zagotovi ministrski mesti, ožjim sodelavcem, njunih propadlih strank, pa dobro plačane položaje v državni upravi ali državnih podjetjih.

In zakaj naj bi Goloba ta »kupoprodajna« pogodba s Šarcem in Bratuškovo zanimala? Zato, ker Golobova stranka Gibanje Svoboda nima ustrezno urejene lokalne kadrovske in organizacijske strukture, no pa tudi kadrovsko je na lokalni ravni več, kot podhranjena (ne samo lokalni). Res pa je, da si Golob tudi z »kupljenima« strankama ne bo mogel veliko pomagati. Je pa res to, da bi lahko bila to osnova za začetek, če so tako rekli oni, ki so Golobu omogočili »polet«.

Torej, če povzamemo! Ta manever poražencev Šarca in Bratuškove dokazuje, da imajo prav tisti, ki uporabljajo oni grdi izraz, da je politika k…a. Je pa res tudi to, taki pristopi dokazujejo, da so volivci ovce. Ali drugače, 75.518 naivnih volivcev je kupilo Šarcu in Bratuškovi ministrska položaja/Objavo pripravi. J. Temlin/Foto: arhiv LN/#ljnovice/