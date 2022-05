Predsednik Pahor o podelitvi mandata Golobu z vodji poslanskih skupin

Ljubljana, 23. maj 2022 – Potem, ko se po državnozborskih volitvah poslanke in poslanci imenovali predsednico parlamente in so vse stranke imenovale svoje vodje poslanskih skupin, se bo predsednik država Borut Pahor sestal z njimi, da bo po posvetu z njimi lahko v Državni zbor poslal svoj predlog, komu naj se podeli mandat za mandatarja. Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade, ki ga na tajnem glasovanju izvoli državni zbor z večino glasov vseh poslancev.

No, brez posebnega ugibanja bo to Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, ki je na volitvah s svojo stranko dobil 41 poslanskih sedežev. Golob, ki mora zbrati zadostno podporo (46 glasov), kar ni vprašljivo, saj jih s SD in Levico premore skupaj 53 glasov poslank in poslancev, naj bi Državni zbor o tem lahko glasoval že to sredo.

Kot je znano, si Golob na vse kriplje prizadeva doseči časovni rekord za sestavo vlade, in sicer naj bi to poskušal sestaviti in zanjo dobiti potrditev do 3. junija. Golob pravi, da ga to zanima zato, da bi njegova vlada lahko začela čim prej uresničevati program. Kakšen program natančno ponuja Golov še ni povsem znano.

Po zdaj predstavljenem, naj bi šlo za program vsake od vladajočih strank, in sicer Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in predvsem Levice, ki pa ima izjemno levo usmerjeno programsko agendo.

Je pa res, da slednje nima nič skupnega z pooblastili predsednika države, ki bo, kot že rečeno, zagotovo mandat podelil Golobu./LN/