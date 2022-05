Antigona – Kako si upamo! končno doživela kinematografsko premiero

Ljubljana, 24. maj 2022 – Film režiserja Janija Severja, Antigona – Kako si upamo!, ki je bil leta 2020 otvoritveni film 23. Festivala slovenskega filma, na katerem je prejel kar 3 vesne (za najboljši dokumentarni film, za najboljšo moško vlogo in za najboljšo montažo) začenja svojo pot po kinematografih. Premiere v Kinodvoru so se udeležili glavna igralca, Anja Novak in Primož Bezjak, režiser Jani Sever, scenarist Stojan Pelko ter drugi.

Celovečerni dokumentarno – igrani film ja nastal po motivih drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone in postavlja sodobne aktereje v vloge starogrške tragedije. Odvija se v treh vsebinsko povezanih a vizualno ločenih delih. V razlagalnem delu oziroma interpretaciji nastopa Slavoj Žižek, vlogi Antigone in Kreona v igranem delu pa odigrata Anja Novak in Primož Bezjak. Film je na Festivalu slovenskega filma prejel kar 3 vesne in sicer za najboljši dokumentarni film, za najboljšo glavno moško vlogo in za najboljšo montažo (Miloš Kalusek). Prejel je tudi mednarodno nagrado filmskih kritikov Evropske filmske akademije (FIPRESCI) in gostoval na več tujih festivalih, na Češkem, v Trstu, Mallorci, Kobenhavnu in v Belgiji.

Pogovor po premierni projekciji, ki se je odvila včeraj, 23. maja, je vodila scenaristka in režiserka Varja Močnik, udeležili pa so se ga: Anja Novak, Primož Bezjak, Jani Sever, Stojan Pelko, Nina Jeglič, Nina Bučuk in Ajda Bevec./LN