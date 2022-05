Koalicijska pogodba podpisana; Jutri Golobu mandat za PV

Ljubljana, 24. maj 2022 – Potem ko so organi vseh treh prihodnjih koalicijskih strank potrdili koalicijsko pogodbo, so jo predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD-ja Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec že podpisali. Golob lahko računa na 55 glasov v DZ-ju.

Robert Golov – “Marsikdo nam zavida hitrost pri oblikovanju koalicije, a volja ljudi je bila jasna. Če ne bi bila, se nam ne bi uspelo tako hitro dogovoriti, kateri so projekti, smeri in vrednote, ki jih bomo skupaj zagovarjali v prihodnji vladi,” je ob podpisu pogodbe dejal verjetni mandatar in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.

Tanja Fajon – Predsednica SD-ja Tanja Fajon je zatrdila, da so oblikovali vlado sprememb. “Naš cilj je, da Sloveniji zagotovimo močno gospodarstvo, socialno varnost za vse, skladen regionalni razvoj in Slovenijo v jedru Evrope. Nova vlada bo usmerjena v dvig dodane vrednosti, v zeleni in digitalni prehod ter v močne javne storitve. Tudi v mednarodni politiki želimo vrniti ugled državi, kjer je bil ta poškodovan.”

Luka Mesec – Po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca je bilo namreč zadnje desetletje izgubljenih priložnosti, ko je Slovenija prehajala iz krize v krizo. “Ta koalicijska pogodba je za dva mandata, da do leta 2030 ljudem organiziramo državo, kakršno si zaslužijo,” je dodal Mesec, ki bo vodil ministrstvo za solidarno prihodnost (takšnega nima nobena država).

Kolegij predsednice DZ pa se je medtem dogovoril o sklicu izredne seje Državnega zbora, na kateri bodo poslanci to sredo, 25. maja glasovali o kandidatu za mandatarja Robertu Golobu. Prve predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori DZ so predvidene že v petek.

Na dnevnem redu je med drugim tudi glasovanje o podpredsednikih DZ, kandidatki za generalno sekretarko Uršuli Zore Tavčar ter imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ (13 odborov in 8 komisij). Velja dodati, da največja opozicijska stranka SDS svojih kandidatov za odbore in komisije ne bo predlagala, ker se ne strinja z razdelitvijo le teh./LN/Foto: arhiv LN/