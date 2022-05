Še nekaj dni za oddajo vlog na Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Ljubljana, 24. maj 2022 – SPIRIT Slovenija sporoča, da imajo podjetja še teden dni časa za oddajo vloge za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalcev v podjetjih. Prihodnji teden, v torek 31. maja 2022, ob 13. uri, se namreč izteče drugi rok za prijavo na javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala.« Podjetjem je na voljo 3,5 milijone EUR, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR, možno pa je pridobiti sofinanciranje več projektov.

Na SPIRIT Slovenija se zavedajo pomena spodbujanja razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zato so lani objavili javni poziv za varovanje inovacijskega potenciala, s katerim želijo sofinancirati upravičene stroške dela raziskovalcev v podjetjih. Na prvi rok za oddajo vlog so prejeli 324 prijav, od katerih je bilo 170 odobrenih za sofinanciranje, in sicer v skupni višini slabih 1,7 milijona evrov.

Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij ter ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu prehodu. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala, srednja in velika podjetja, katerih raziskovalno-razvojna in inovacijska dejavnost je uvrščena v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Raziskovalec mora biti zaposlen za polni delovni čas in biti v celoti angažiran na raziskovalno-razvojnem projektu za razvoj novih ali znatno izboljšanih izdelkov, storitev in procesov, delo raziskovalca pa zajema aktivnosti industrijskih raziskav in oziroma ali eksperimentalnega razvoja. Upravičeni stroški dela zaposlenega raziskovalca so stroški plače in prispevkov prijavitelja za zaposlenega raziskovalca.

Za izvedbo javnega poziva je bilo na voljo 7 milijonov evrov , od tega za drugo odpiranje 3,5 milijona evrov. Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je treba za vsak projekt oddati svojo vlogo.

Izpolnjevanje in oddaja vlog sta v celoti digitalizirana. Več o javnem pozivu je na voljo tukaj.