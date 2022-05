V Sloveniji med starejšimi od 55 let kar 96.300 oseb z neodkrito sladkorno boleznijo

Ljubljana, 25. maj 2022 – Za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu, s katero živi vsak deseti Slovenec, je danes, 25. maja, Zveza društev diabetikov Slovenije otvorila letošnjo akcijo #darujemkilometre. Na dogodku je stroka izpostavila, da je z današnjimi zdravili ob zgodnjem ukrepanju mogoče spremeniti potek sladkorne bolezni tipa 2. Še vedno pa je v Sloveniji je med starejšimi od 55 let kar 96.300 oseb z neodkrito sladkorno boleznijo.

Sredino otvoritev akcije #darujemkilometre so v zvezi društev začeli z okroglo mizo Imam sladkorno, a nima sladkorna mene, na kateri so gostje iz različnih perspektiv osvetlili problematiko obvladovanja sladkorne bolezni, s poudarkom na pomembnosti zgodnjega odkrivanja, ustreznega zdravljenja in samoobvladovanja z gibanjem ter ustrezno prehrano. Dogodka v ljubljanskem M-hotelu se je udeležilo 50 vabljenih gostov in članov društev diabetikov iz vse Slovenije.

Ena od desetih oseb starejših od 55 let ima sladkorno bolezen, a tega ne ve

Rade Pribaković Brinovec, dr.med.,spec, iz NIJZ Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je predstavil najnovejše izsledke, ki izhajajo iz raziskav Odkrijmo sladkorno in raziskave EHIS – European Health Interview Survey. »Ocenjujemo, da je med starejšimi od 55 let kar 96.300 oseb z neodkrito sladkorno boleznijo. To pomeni, da ima ena od desetih oseb sladkorno bolezen, a tega ne ve.« Dodal je še opažanje, da so pri osebah s sladkorno boleznijo ukrepi za zdrav življenjski slog učinkovitejši kot pri ostalem prebivalstvu in poudaril pomen dvigovanja zdravstvene pismenosti prebivalcev.

Z današnjimi zdravili je povsem mogoče reči, da je bolezen obvladljiva

Prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., diabetolog, UKC Ljubljana, je povedal, da danes sladkorna bolezen ne nujno pomeni, da je to bolezen za celo življenje. »Z današnjimi zdravili je povsem mogoče reči, da se bolezni za nekaj časa rešiš, da je ozdravljiva – če začnemo ukrepati dovolj zgodaj v poteku bolezni, če sprejmemo nasvete, če zgodaj prejmemo zdravila, ki štejejo, lahko spremenimo potek sladkorne bolezni tipa 2 in potek življenja.« Pohvalil je še ZZZS, da ima v zadnjem obdobju izreden posluh za sladkorno bolezen, saj je omogočilo širši dostop do takšnega novejšega zdravila, ki je dosegljivo tudi družinskim zdravnikom. In izpostavil, da lahko Slovenija v prihodnje postane vzorna država, ki bo tudi ostalim povedala, kako ukrepati na tem področju.

»Dve minuti rahle aktivnosti na dvajset minut mirovanja«

Andreja Širca Čampa, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, klinična dietetičarka, UKC Ljubljana, je izpostavila, da smo Slovenci dobro osveščeni o zdravi prehrani, ampak smo nekoliko slabši pri izvedbi. »Ključno je, da začnemo v zgodnjem otroštvu, saj se takrat oblikujejo prehranjevalne in gibalne navade, ki jih potem nosimo s seboj celo življenje. Najbolj pomembno pa je gibanje, saj je nemogoče tako malo pojesti, da bi bili urejeni in zdravi. Če gibaš, potem si lahko več privoščiš.« Prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg., specialist s področja športa, Fakulteta za šport, je govoril o pomenu gibanja: »Gibanje je osnovna dejavnost, ki jo moramo začeti, ne pa tudi končati. Mišice niso samo organ za gibanje, ampak imajo še en kup drugih funkcij. Za tiste, ki niso aktivne, je pomembno, da jih aktiviramo. Ni pomembno kako, samo da jih. Dve minuti rahle aktivnosti na dvajset minut mirovanja zadošča kot osnovna zaščita.«

Andrej Drašler, ambasador projekta #darujemkilometre, oseba s sladkorno boleznijo tipa 2, pa je podelil svojo osebno zgodbo in spremembo načina življenja, ki jo je spodbudila bolezen: »Gibam se med službo in kolesarim trikrat do štirikrat tedensko. To ti preide v podzavest. Težko je prve tri mesece z zamenjavo prehrane. Potem pa gre. Pomembno je, da ne obupaš po prvem porazu.«

Z akcijo #darujemkilometre izpostavljajo pomembnost gibanja za vse

V nadaljevanju dogodka so v Zvezi društev diabetikov Slovenije otvorili akcijo #darujemkilometre, ki jo organizirajo četrto leto zapored. Z njo spodbujajo Slovence in Slovenke k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni. Z njo namreč živi vsak deseti Slovenec.

Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, je v nagovoru pozval k sodelovanju tudi v letošnji akciji #darujemkilometre: »Akcija ne le razbija tabuje o življenju s sladkorno boleznijo in ozavešča javnost, temveč izpostavlja pomembnost gibanja za vse. Pomembnost povezovanja. Pomembnost deljenja svojih zgodb in imeti posluh ter razumevanje za sočloveka.«

Sekretarka zveze Špelca Rudolf je predstavila rezultate akcije iz zadnjih treh letih in potek letošnje: »V letu 2021 smo zbrali 81.342 kilometrov, skupno kar 139.342. Do Lune nas loči še 245.058 kilometrov. Letos se tako 12 obstoječim pohodnim točkam pridružujejo še tri nove.«

Letos dodane tri nove pohodne točke v akciji #darujemkilometre

Akcijo #darujemkilometre organizatorji izvajajo s prav posebnim ciljem. Z zbiranjem kilometrov za ozaveščanje o bolezni na izbranih 15 pohodniških točkah po Sloveniji in drugih pohodniških poteh, s tekom in kolesarjenjem, želijo zbrali 384.400 kilometrov. Toliko znaša razdalja od Zemlje do Lune.

15 pohodniških točk je enakomerno razporejenih po Sloveniji. Na vrhu vsake od točk bodo organizatorji spremljali število oseb, ki so jih obiskale, opravljene prehojene kilometre in skupno višinsko razdaljo. Vseh 15 pohodnih točk je lahko dostopnih in primernih tudi za starejše osebe s sladkorno boleznijo in družine z majhnimi otroci. Letošnjo traso so razširili za tri nove pohodne točke in sicer Pot na Cerje po Miren Krasu, Pohod na letališče Prilozje (Metlika), Pot na Mestni vrh (Ptuj).

Število sodelujočih oseb v akciji #darujemkilometre bodo organizatorji spremljali na Facebooku in Instagramu prek fotografij športnih aktivnosti. Zato vse sodelujoče naprošajo, da se na vrhu vsake od 15 točk, na drugih pohodniških poteh, na teku ali kolesarjenju, fotografirajo, pri objavi na družbenih omrežjih fotografijo označijo s ključnikom #darujemkilometre in pripišejo število opravljenih kilometrov.

Podelili 11 priznanj in zahval najzaslužnejšim za ozaveščanje o sladkorni bolezni



Dogodek je minil v slavnostnem duhu. Za izjemne zasluge pri ozaveščanju o sladkorni bolezni so podelili priznanja za posebne dosežke #darujemkilometre in podelili zahvale ambasadorjem projekta. Za zasluge pri ozaveščanju so priznanja prejeli Društvo diabetikov Jesenice, Ivan Berlot, Novo Nordisk Slovenija, Osnovna šola Tržič, Zaloker & Zaloker in Vrtec Ledina (oddelek Murenčki). Zahvale ambasadorjem za ozaveščanje pa so podelili Niki Repše z družino, Maju Langerholzu, Andreju Drašlerju, Ani Turšič, Zali Istenič, Aljažu Bratkoviču v imenu kolesarske ekipe #darujemkilometre in Vidu Debeljaku./LN/