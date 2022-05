Vredno je vedeti! – Digitalni bon na voljo od 15. junija

Ljubljana, 27. maj 2022 – Kmalu, natančneje, od 15. junija 2022 pa vse tja do 30. novembra, bodo nekateri državljani, po turističnih bonih, lahko uporabili tudi t. i. digitalne bone, ki jih prinaša Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, katerega glavni namen pa je povečanje digitalne razvitosti gospodarstva in družbe.

Zakon določa, da so do digitalnega bona, njegova vrednost za posameznika znaša 150 evrov, bodo upravičeni dijaki, študentje in osnovnošolci, ki obiskujejo zadnjo triado, in sicer kot za nakup ustrezne računalniške opreme. Omenjeni upravičenci se bodo imeli možnost udeležiti tudi brezplačnih tečajev naprednih digitalnih veščin, na primer tečajev programiranja, umetne inteligence, robotike, digitalnega podjetništva…

Velja vedeti tudi to, da so (bodo) po zakonu do digitalnih bonov upravičeni tudi vsi odrasli, ki so starejši od 55 let. Ti bodo imeli možnost z njim poravnavati svojo udeležbo na subvencioniranih tečajih za pridobivanje osnovnih digitalnih veščin in tudi za nakup (delno plačilo) računalniške opreme.

Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni treba zaprositi. In velja vedeti, da ga ne prejmete v fizični obliki. Namen digitalnega bona je, kot že zapisano za spodbujanje digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona ’22 so upravičeni vsi, ki so do 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bili takrat:

šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,

dijak srednje šole,

študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Vse tem, kar morate vedeti in kako do digitalnega bona in najdete na tej AKTIVNI povezavi (za dostop klikni na označeno povezavo), kjer so opredeljena vsa navodila (pomembno jih je proučiti, da ne bo nepotrebnih zapletov – so pa pripravljena ustrezno in pregledno)./Objavo pripravil: J. Temlin/Fotografije: arhiv LN – le ponazoritveni/