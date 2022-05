Tožba proti Sparkasse vložena. ZPS zahteva: Vrnite potrošnikom preplačila!

Ljubljana, 30. maj 2022 – Iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) sporočajo, da so v petek, 27. maja 2022, vložili tožbo proti banki Sparkasse zaradi neupoštevanja negativne vrednosti euriborja, ker ga je ta banka v nasprotju s kreditno pogodbo obračunavala kot da je vrednost euriborja 0%.

ZPS v tožbi zahteva, da banka kreditojemalcem pravilno obračuna višino anuitete (za obdobje od 1.7.2015 v primeru 3-mesečnega euriborja oz. od 1.1.2016 v primeru 6-mesečnega euriborja do 1.4.2022) in vrne preplačila.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost je vložena tožba proti banki Sparkasse korak naprej v prizadevanjih ZPS za zaščito pravic potrošnikov. ZPS je v kolektivnem sporu zoper banko Sparkasse že uspešno zaščitila pravice kreditojemalcev te banke, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti euriborja in je zgolj na podlagi obvestila pri pogodbeni obrestni meri obračunala negativni euribor v vrednosti nič odstotkov. Sodišče je tako poslovno prakso označilo kot kršitev zakona in banki prepovedalo nadaljevanje te prakse. Ker Sparkasse kljub pozivu noče upoštevati ugotovitev sodišča tudi za preteklo obdobje in kreditojemalcem vrniti preplačila, so na ZPS zoper banko vložili novo tožbo.

ZPS bo postopoma vlagala tožbe tudi proti preostalim bankam in hranilnicam, ki so v novih pogodbah po letu 2015 pri posojilih z variabilno obrestno mero s posebnim določilom v pogodbi vrednost negativnega euriborja določile kot da je 0 %, navzgor pa vrednost euriborja ni omejena. Na tak način so banke kot močnejša pogodbena stranka pred tveganji zaščitile le sebe. Na ZPS menijo, da je takšno ravnanje bank nedopustno in nepošteno.

Zato ZPS sporoča: »Vabimo vse kreditojemalce, ki so od leta 2015 do vključno 2022 odplačevali kredit s spremenljivo obrestno mero pri katerikoli banki, naj na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije izpolnijo obrazec in vanj vpišejo zahtevane podatke iz kreditne pogodbe in se s tem pridružijo kolektivnemu uveljavljanju svojih potrošniških pravic,” je ob tej priložnosti izpostavila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

Pomembno! – Sodelovanje je za potrošnike brez tveganja, saj v primeru, da bi sodišče zahtevek zavrnilo, ne odgovarjajo za stroške sodnega postopka. Vsi oškodovani potrošniki, pridružite se ZPS.

Kako veste, ali ste bili oškodovani? »Če odplačujete ali ste po letu 2015 odplačevali kredit s spremenljivo obrestno mero, ki je sestavljena iz Euriborja in pribitka, nam preko obrazca na www.zps.si pošljite zaprošene podatke in preverili bomo, ali vaš primer ustreza za sodelovanje v kolektivnih postopkih, s katerimi bomo zahtevali, da banke upoštevajo dejansko negativno vrednost Euriborja ,« je pojasnila Breda Kutin.