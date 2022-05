Umrl sin slovenskega naroda, Evrope ter sveta Boris Pahor

Trst, 30. maj 2022 – V 109. letu starosti je umrl slovenskega naroda in Evrope ter sveta Boris Pahor (rojen: 26. avgusta 1913 v Trst, umrl 30. maj 2022 v Trstu).

O sebi je nekoč dejal: “Najbolje sem jo podedoval po očetu, ki je bil precej krepak človek. Moja mama, ki je živela približno 80 let, je bila tudi precej aktivna. Drugo je moje prepričanje, da moram, ker sem se rešil taborišča, pričevati o resnici. Moja trma, da moram o nacizmu pripovedovati čim bolje in čim bolj objektivno, se je rodila v knjigi Nekropola.”



Omenjena Nekropola iz leta 1967 velja za njegovo najbolj znano delo, s katerim je zaslovel po Evropi. Med njegovimi znanimi deli so tudi Grmada v pristanu, Mesto v zalivu, Zatemnitev, Parnik trobi nji ter Trg Oberdan.

Pisatelj Boris Pahor je bil zaprisežen borec za pravice ogroženih jezikov in pripadnikov ogroženih kultur, ki je vselej poudarjal, da je nacionalna zavest nujna za preživetje Slovencev v Italiji ter človeka in človeštva v svetu. Boris Pahor je vse opominjal, da so temeljni postulati za 21. stoletje svoboda, pravica in resnica.

Našemu največjemu Slovencu se mora pokloniti SLOVENIJA, EVROPA IN SVET. Naš globok poklon VELIKAN – hvala ti za vse Boris Pahor!/LN/