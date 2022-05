Ali je trenutno sploh mogoče obiskati Rusijo kot turist?

Moskva, 31. maj 2022 – V uvodu dodajmo (uvod je naš zapis), da je prispevek pripravilo uredništvo ruskega spletnega medija Russia Beyond, in sicer kljub temu da so ruski mediji v Evropi blokirani. Ta prispevek pa govori le o tem, pod kakšnimi pogoji je v teh zaostrenih odnosih z Rusijo tujcem mogoče obiskati to državo in tudi, kaj morate vedeti, če bi se za potovanje v Rusijo, le odločili.

Kdo lahko obišče Rusijo kot turist?

Zdaj lahko v Rusijo turistično vstopijo državljani iz 80 držav. Glavna pogoja sta dva: biti državljan te države ali imeti dovoljenje za prebivanje v tej državi ter prispeti v Rusijo z letalom. Glavni dokument, ki ureja vstop tujcev v Rusijo med pandemijo novega koronavirusa, je vladna odredba št. 635-r (z dne 16. marca 2020), ki se redno posodablja.

Na seznamu držav so na primer ZDA, Združeno kraljestvo, Grčija, Nemčija, Tunizija, Tajska, Izrael, Japonska, Armenija, Katar, Portugalska, Mehika, Hrvaška, Belgija, Kitajska, Francija, Danska, Nova Zelandija, Iran, Peru, Norveška in Argentina pa tudi Slovenija…

V Rusijo pa lahko priletite iz katere koli druge države (seveda, če je povezava sploh obstaja – naš dodatek) , s katero ima Rusija trenutno letalske povezave (ni nujno, da je tranzitna država na tem seznamu 80 držav).

Kakšen vizum je potrebno pridobiti?

Če že imate veljaven ruski vizum in ste na seznamu držav, katerih državljanom je dovoljen vstop, lahko v Rusijo vstopite s tem vizumom. Če potrebujete vizum, lahko zanj zaprosite na ruskem konzulatu v svoji državi. Zaenkrat je nemogoče pridobiti le enotni elektronski vizum (ta je bil izdan v samo štirih dneh, ne da bi potrebovali kakršne koli dokumente o namenu potovanja, in je omogočal bivanje v državi največ 16 dni). Zato je za pridobitev rednega turističnega vizuma (izda se za največ šest mesecev) zdaj treba imeti potrjeno hotelsko rezervacijo ali pogodbo s turističnim operaterjem.

Ali je potreben PCR test?

Da, test PCR je treba opraviti najpozneje 48 ur pred vstopom, rezultat pa natisniti v ruščini ali angleščini (test je potreben tudi, če ste cepljeni z ruskim cepivom Sputnik-V). Če potujete z otroki, morajo test opraviti tudi oni, ne glede na njihovo starost. Pred vstopom morate izpolniti tudi prijavni obrazec.

Ali je potrebno biti cepljen?

Ne, cepljenje ni obvezno in ni pogoj za vstop. QR kode, ki so bile do pomladi še vedno obvezne za obisk javnih prireditev, kavarn, barov ali pri prijavi v hotel, so sedaj v številnih regijah ukinjene. Enako velja za ostale omejitve: njihova odprava je bila prepuščena presoji regionalnih oblasti, omejitve pa so bile skoraj povsod odpravljene.

Ali je treba nositi maske?

Zunaj ni treba nositi maske. V nekaterih regijah pa morajo ljudje še vedno nositi maske na javnih mestih: v trgovinah, lekarnah, nakupovalnih središčih in kinodvoranah. Maske so bile na primer popolnoma odpravljene v Moskvi, v Kaliningradu pa še ne.

Ali je potrebna karantena?

Ne, za osebe, ki prihajajo v Rusijo, ni karantene. Če pa v Rusiji zbolite, morate v kraju bivanja na lastne stroške 7 dni preživeti v karanteni. Osebam, ki so bile v stiku z bolno osebo, ni treba v karanteno (če pri njih ni bil diagnosticiran novi koronavirus).

Pomembno! V številnih državah še vedno veljajo omejitve za izstop iz države s turističnim namenom, zato vam ruski vizum še ne zagotavlja, da boste dobili dovoljenje za izstop iz države. To informacijo je potrebno preveriti pred potovanjem. /Prispevek pripravila: Jekaterina Sinelščikova/Russia Beyond/Foto: arhiv LN/