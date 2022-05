Danes in jutri LEVITAN. PRIMER VITOMIL ZUPAN

Kostanjevica na Krki, 31. maj 2022 – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bo gledališče Anton Podbevšek Teater, v režiji Matjaža Bergerja, danes, 31. maja – premierno in jutri, 1. junija – s ponovitvijo pripravilo predstavo LEVITAN. PRIMER VITOMIL ZUPAN.

V predstavi igrajo: Borut Doljšak, Barbara Ribnikar, Gregor Čušin, Jana Menger, Gregor Podričnik, Primož Petkovšek, Mila Peršin, Timotej Novaković, Mario Dragojević, Sebastjan Starič, Janez Hočevar

O avtorju – Vitomil Zupan je slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in esejist (18. januar 1914, Ljubljana, 14. maj 1987, Ljubljana), ki je zapisal: Razbiti moram lastno legendo, raztrgati domišljijske prikazni, presekati vsako ‘zgodovinsko gibanje’ in postaviti stvari tja, kjer jim je mesto. V meso in kri. Vitomil Zupan: Levitan ”

O delu Levitan – Levitan je zaporniški roman z avtobiografskimi prvinami, pisatelja Vitomila Zupana. Pripoveduje o političnem zaporniku Jakobu Levitanu in velja za eno prvih slovenskih del, ki obravnavajo zaporniško tematiko, poleg avtobiografskosti pa je tudi izrazito erotičen. Roman je leta 1982 prejel Župančičevo nagrado.

In še to! Mladinska knjiga je ob stoletnici rojstva, leta 2014, Vitomila Zupana izdala obsežno monografijo o njegovem življenju in delu.

V Zupanovem življenju vsekakor ni manjkalo ekscesov in tragedij, bil je mornar, boksar, smučarski učitelj, partizan, zapornik, ženskar in razuzdanec, predvsem pa izobražen in razmišljujoč intelektualec, ki je v svojih romanih odstiral resnico in najtemnejše vzgibe človeške duše.

Leta 1948 je bil Zupan obsojen na 18 let zapora zaradi nemorale in sovražne propagande. V nečloveških razmerah v zaporu je hudo zbolel za tuberkulozo in sladkorno boleznijo. Po sedmih letih je bil izpuščen, pri komunistični oblasti pa še vedno nezaželen.

Predstavo, ki si jo bo občinstvo lahko ogledalo, in sicer danes, 31. maja, primerno ter 1. junija kot ponovitev, je koprodukcija gledališča Anton Podbevšek Teater, Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto press APT: avtorica: Barbara Čeferin