Corwin, razvijalec trajnostne gradnje in urbanizma, predstavil ambicijo Vilharie

Ljubljana, 1. junij 2022 – Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani je Corwin, razvijalec trajnostne gradnje in urbanizma, predstavil ambicijo, da nova poslovna stavba Vilharia ob železniški progi postane prva ogljično nevtralna stavba v Sloveniji s certifikatom LEED ZERO.

Kompleks modernih, zelenih pisarn, ki bodo obsegale 40.000 kvadratnih metrov površin, se bo tako pridružil skupini trenutno samo 8 stavb na svetu, ki obratujejo z neto nič emisijami. Corwin z Vilhario postavlja tudi prvi ogljično nevtralen pisarniški portfelj na svetu.

Poslovna stavba Vilharia, ki jo bodo začeli graditi jeseni, bo postavljena skladno s trajnostnim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem. Z njo bodo revitalizirali več kot desetletje degradirano območje v središču Ljubljane med Vilharjevo cesto in železniško progo. Gre za konkreten projekt, ki utrjuje vizijo Ljubljane, da postane najbolj zelena prestolnica Evrope. Prvi poslovni najemniki se bodo vanjo vselili predvidoma leta 2024.

Vilharia del prvega ogljično nevtralnega pisarniškega portfelja na svetu

»Ambicija Vilharie je, da postane prva ogljično nevtralna stavba v Sloveniji in se pridruži skupini trenutno samo osmih stavb na svetu s certifikatom LEED ZERO. Ta potrjuje celostno obratovanje stavbe z neto nič emisijami. Vilhario bomo zgradili tudi kot del prvega ogljično nevtralnega pisarniškega portfelja na svetu. Del tega bodo štiri stavbe certificirane z LEED ZERO. Poleg Vilharie v Ljubljani, bodo zraven še Blumental Offices, Einpark Offices in projekt Palma v Bratislavi,« je na predstavitvi projekta danes v InterContinentalu izpostavil Michal Maco, direktor Corwina v Sloveniji.

Dodal je, da se bo s tem projektom Ljubljana dvignila na vrh v ogljično nevtralni dobi v katero vstopamo: »Naša misija projekta Vilharia ni postati največji razvijalec, temveč najbolj zelen, najbolj trajnosten razvijalec, ki postavlja nove trende in standarde kakovosti. To je tudi naša motivacija, da intenzivno delamo na certificiranju Vilharie. V Ljubljani je javnost visoko ozaveščena o zelenih prostorih in trajnostni gradnji in okolje je profesionalno. Lokalna mestna uprava je odzivna in z njimi imamo odličen, produktiven dialog.«

Uporabnik prostorov v LEED certificiranih stavbah so 5 dni na leto manj bolniško odsotni



Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora MU Mestne občine Ljubljana, je povedal, je gre pri Vilharii za konkreten projekt v smeri ogljične nevtralizacije mesta: »Zaveza EU, da smo Ljubljana, Kranj in Velenje do 2030 ogljično nevtralna mesta, je izjemno zahtevna, a cilji morajo biti ambiciozni. Vesel sem, da se je pojavil investitor, razvijalec, kakršen je Corwin, ki načrtuje gradnjo trajnostne stavbe, ki sovpada z vizijo Ljubljane. Pozdravljam zasebne investitorje, ki bodo okrepili vzhodno stran lokacije ob Vilharjevi. Naš velik izziv pa je priti do rešitve za tamkajšnje prometno vozlišče.«

V pogovoru je sodeloval tudi Samuel Sůra, ustanovitelj in izvršni direktor družbe SALVIS, neodvisni ocenjevalec zelenih certifikatov in član USGBC, Sveta za zeleno gradnjo ZDA. Pojasnil je razlike med certifikati, kako se takšne stavbe razlikujejo od ostalih in kako Vilharia pripomore k ciljem Ljubljane, da postane najbolj zelena prestolnica Evrope: »Velja prepričanje, da so certificirani trajnostni prostori veliko dražji od standardnih, vendar pa dejanski podatki kažejo, da so cene najema v teh stavbah v povprečju višje samo do 3 odstotke. Stavbe z LEED certifikati zagotavljajo kar nekaj prednosti, na primer zaposleni so 5 dni na leto manj bolniško odsotni, 5 % večja je zasedenost prostorov v tovrstnih stavbah in 15 % večja je vrednost stavbe, ko se prodaja. S certificiranjem preprečujemo tudi t. i. greenwashing, saj tretja, strokovno usposobljena in neodvisna oseba pregleda gradbeni projekt, investicijo in po vnaprej določenih standardih oceni njeno trajnostno komponento.«

Mestotvoren projekt, ki bo prve poslovne najemnike sprejel konec leta 2024

Jan Jazbec, vodja razvoja projekta Vilharia (Corwin), je orisal v kateri fazi je projekt in napovedal začetek gradnje: »Naši projekti premikajo meje in postavljajo nove standarde trajnosti na slovenskem trgu. Vilharia bo precedens in izvrstna alternativa obstoječemu izboru poslovnih prostorov in poslovnih stavb na trgu. Pričakujemo, da bomo gradbeno dovoljenje za Vilhario dobili jeseni letos. Pripravljalna dela se bodo začela predvidoma konec poletja, vrata za naše poslovne najemnike pa bomo odprli konec leta 2024. Zaradi izjemne lokacije je projekt Vilharia tudi mestotvoren in čutimo odgovornost, da se kot njeni razvijalci povezujemo z mestom tudi širše.«

Več o projektu Vilharia

Poslovna stavba Vilharia je kompleks modernih, zelenih pisarn, ki bodo obsegale 40.000 kvadratnih metrov površine. Zgrajena bo v skladu s trajnostnim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem. Z njo bodo revitalizirali več kot desetletje degradirano območje v središču Ljubljane med Vilharjevo cesto in železniško progo, na lokaciji med Situlo in bodočo Emoniko.

Projekt je za Corwin zasnoval danski arhitekturni biro Schmidt Hammer Lassen (SHL), ki je že podpisan pod nekaj svetovnih kulturnih znamenitosti med Köbenhavnom in Šanghajem. Tudi pri gradnji Vilharie bo Corwin uporabil najsodobnejše tehnologije, s katerimi dosegajo visoke standarde trajnostnih stavb. Za primerjavo: v Corwinovi zeleni poslovni stavbi Einpark na Slovaškem, ki je prva v državi certificirana z LEED Platinum certifikatom, letno prihranijo več kot en milijon kilogramov izpustov CO₂, več kot 2 milijona litrov pitne vode in zmanjšajo za 90 % biološko razgradljivih odpadkov. Več o projektu Vilharia.

Več o Corwinu – Corwin je organizacija z ekipo strokovnjakov, ki si prizadeva za pozitiven in odgovoren razvoj mest. Že več kot desetletje s preizkušenimi urbanističnimi načeli gradijo najnaprednejše trajnostne stavbe. Glavne značilnosti njihovih projektov so zelene strehe, sodobna arhitektura in uporaba inovativnih tehnologij. Skladno z vizijo trajnostne in zelene arhitekture izvajajo projekte, ki prispevajo k revitalizaciji zapostavljenih območij. Njihov prvi projekt v Sloveniji je gradnja stanovanjskega objekta Kvartet na nekdanjem industrijskem območju v Šiški. Naslednja napovedana projekta po projektu Vilharia pa sta projekta Masarykova in Linhartova./LN/