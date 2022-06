Državni zbor s 53 glasovi za in 28 proti potrdil Golobovo ministrsko ekipo in s tem 15. slovensko vlado

Ljubljana, 1. junija – Poslanci državnega zbora so s 53 glasovi za in 28 proti potrdili ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Slovenija je s tem dobila 15. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Golob je svojo vlado sestavil, in zanjo dosegel potrditev v 39-tih dneh, kar je rano toliko dni, kot je to dosegel prvi predsednik vlade Alojz Peterle (16. maj 1990 – 14. maj 1992). V Golobovi vladi je 8 žensk in 9 moških. In kaj pričakovati od nove vlade? Nekaj, kar je obljubljala Slovenka in Slovencem in državljankam in državljanom, a tudi nekaj kar bolje, da ne bi uresničila. Torej z današnjim dnem se iz Gregorčičeve 20-25 (tam je sedež vlade) umika sedanja vlada, ki jo je (od 13. 3. 2020 – do 1. 6. 2022) vodil Janez Janša.

In kdo so ministrice in ministri 15. slovenske vlade?

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve (iz kvote SD)

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve (iz kvote Gibanja Svoboda)

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje (iz kvote SD)

Asta Vrečko, ministrica za kulturo (iz kvote Levice)

Asta Vrečko, ministrica za kulturo (iz kvote Levice)

Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (iz kvote Gibanja Svoboda)

Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez listnice, pristojno za digitalno preobrazbo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Klemen Boštjančič, minister za finance (iz kvote Gibanja Svoboda)

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje (iz kvote Gibanja Svoboda)

Marjan Šarec, minister za obrambo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (iz kvote SD)

Aleksander Jevšek, minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (iz kvote SD)

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (iz kvote Levice)

Uroš Brežan, minster za okolje in prostor (iz kvote Gibanja Svoboda)

Bojan Kumer, minister za infrastrukturo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport (iz kvote Gibanja Svoboda)

Matej Arčon, minister brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu (iz kvote Gibanja Svoboda)

Dosedanje Vlade Republike Slovenije:

1. Vlada (16. 5. 1990 – 14. 5. 1992) predsednik vlade Lojze Peterle

2. Vlada (14. 5. 1992 – 25. 1. 1993) predsednik vlade dr. Janez Drnovšek

3. Vlada (25. 1. 1993 – 27. 2. 1997) predsednik vlade dr. Janez Drnovšek

4. Vlada (27. 2. 1997 – 7. 6. 2000) predsednik vlade dr. Janez Drnovšek

5. Vlada (7. 6. 2000 – 30. 11. 2000) predsednik vlade dr. Andrej Bajuk

6. Vlada (30. 11. 2000 – 19. 12. 2002) predsednik vlade dr. Janez Drnovšek

7. Vlada (19. 12. 2002 – 3. 12. 2004) predsednik vlade mag. Anton Rop

8. Vlada (3. 12. 2004 – 21. 11. 2008) predsednik vlade Janez Janša

9. Vlada (21. 11. 2008 – 10. 2. 2012) predsednik vlade Borut Pahor

10. Vlada (10. 2. 2012 – 20. 3. 2013) predsednik vlade Janez Janša

11. Vlada (20. 3. 2013 – 18. 9. 2014) predsednica vlade mag. Alenka Bratušek

12. Vlada (18. 9. 2014 – 13. 9. 2018) predsednik vlade dr. Miro Cerar

13. Vlada (13. 9. 2018 – 13. 3. 2020) predsednik vlade Marjan Šarec

14. Vlada (13. 3. 2020 – 1. 6. 2022) predsednik vlade Janez Janša

15. Vlada (1. 6. 2022 – ?) predsednik vlade Dr. Robert Golob