Izšel je Telefonski imenik Slovenije pomlad 2022 na DVD-ju

Ljubljana, 1. junij 2022 – Od danes, 1. junija, lahko znova dostopamo do najbolj ažurnih telefonskih številk in drugih ključnih podatkov tudi prek Telefonskega imenika Slovenije na DVD-ju (ETIS). ETIS je nepogrešljiv pripomoček za številne poslovne uporabnike. Zagotavlja jim mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, obdelavo podatkov ter pregled prepovedi klicev v komercialne in/ali raziskovalne namene, ki jih morajo ob izvajanju dejavnosti upoštevati anketarji ter prodajalci storitev in blaga po telefonu.

Na voljo 670 tisoč telefonskih številk

Na Telefonskem imeniku Slovenije pomlad 2022, ki ga je izdala družba TSmedia, uporabniki najdejo 670 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. ETIS pomlad 2022 je bil izdan v nakladi 1.250 DVD-jev. Naročilo je mogoče na spletni strani www.itis.si ali na telefonski številki 080 30 00, uporabnikom pa so na voljo tri različice:

enouporabniška različica omogoča namestitev na en računalnik,

različica omogoča namestitev na en računalnik, mrežna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem ter omogoča namestitev na strežnik lokalnega omrežja in uporabo na vseh v mrežo povezanih računalnikih,

je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem ter omogoča namestitev na strežnik lokalnega omrežja in uporabo na vseh v mrežo povezanih računalnikih, večlicenčna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem, ki želijo TIS na DVD-ju namestiti na več različnih računalnikov, ki pa med seboj niso povezani v lokalno mrežo.

Naslovnico DVD-ja letos krasi kranjska čebela

Z dizajnom nadaljujemo poklon slovenski kulturni dediščini. DVD ETIS-a pomlad 2022 krasi kranjska čebela. Kranjska čebela, kranjica ali kranjska sivka je avtohtona vrsta čebele, ki po zgodovinskih zapisih izvira prav iz Gorenjske. Velja za eno najbolj razširjenih medonosnih čebel na svetu. Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo. V Sloveniji se s čebelarstvom ukvarja več kot 10.000 čebelarjev. Slovenija tako s skoraj petimi čebelarji na 1.000 prebivalcev spada v sam vrh med državami članicami EU (vir: SURS).

ETIS pomlad 2022 uporabnikom med drugim ponuja:

preprosto orodje za izdelavo potnih nalogov ,

, program za obdelavo podatkov ,

, servis za vsakomesečno posodobitev baze podatkov za naročnike ter

ter jasno označitev prepovedi klicev v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Edini uradni imenik v Sloveniji

Telefonski imenik Slovenije je edini uradni koncesijski imenik pri nas, ki je izdan skladno z določbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije – AKOS. Najnatančnejši kontaktni podatki in edine prave rumene strani v Sloveniji so na voljo na strani www.itis.si, ki je osvežena vsak dan. Spletno mesto www.itis.si mesečno obišče več kot 193 tisoč različnih obiskovalcev (vir podatka: MOSS, marec 2022).

Telefonski imenik Slovenije izide dvakrat (spomladi in jeseni) na leto na DVD-ju in enkrat na leto v tiskani izdaji.

TIS na spletu

Spletna različica TIS je dostopna na http://www.itis.si, uporabniku pa ponuja hitro in preprosto iskanje po nazivu, po novem tudi ločeno iskanje zgolj po telefonski številki, pa tudi iskanje po naslovu ali dejavnosti, interaktivni zemljevid Slovenije ter obogatene rezultate s podatki s poslovnega asistenta bizi.si in zemljevida najdi.si. Na spletu so uporabnikom na voljo tudi edine prave rumene strani v Sloveniji s podatki o več kot 200.000 pravnih osebah ter dodatna orodja prek registracije v storitev Moj iTIS. Spletno mesto http://www.itis.si je med najbolj obiskanimi spletnimi mesti v Sloveniji, z več kot 193 tisoč različnih obiskovalcev (vir podatka: MOSS, marec 2022).

Poskrbite, da vas najdejo pravi ljudje

Tako stari kot tudi novi uporabniki TIS, naročniki vseh telefonskih operaterjev, se lahko z vpisom v TIS izognejo klicem v komercialne in raziskovalne namene, s čimer se zavarujejo pred anketarji, prodajo izdelkov po telefonu, podajanjem mnenj itd. Da bi si zagotovili prepoved neželenih klicev, naročniki poleg vpisa osnovnih podatkov v Obrazec za sporočanje spremembe med možnostmi prepovedi klicev vnesejo le nekaj kljukic – več na www.itis.si/prepoved_klicev.