UO OZS o koalicijski pogodbi nove vladne koalicije

Ljubljana, 1. junij 2022 – Obrtniki in podjetniki, člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, so na včerajšnji seji razpravljali o koalicijski pogodbi nove koalicije, ki do danes v DZ dobila soglasje za prevzem vlade.

Kot so sporočili so bili soglasni, da si gospodarstvo po pravkar končani covid krizi in v času energetske krize ne more privoščiti nikakršnih dodatnih obremenitev. Obenem pa obrtniki in podjetniki od nove vlade pričakujejo več posluha za malo gospodarstvo.

»V koalicijski pogodbi nas moti sprememba dohodninske lestvice, višja obdavčitev dela, višji davki, obdavčitev nepremičnin, kjer se izvaja gospodarska dejavnost. Nahajamo se v energetski krizi, komaj smo prebrodili covid krizo, vsakršne obremenitve gospodarstva v obliki višanja davkov tako ne pridejo v poštev,« je na seji poudaril Branko Meh, predsednik OZS.

Kljub menjavi vlade, OZS ostaja aktivna, je poudaril direktor OZS Danijel Lamperger. In komentiral vsebino koalicijske pogodbe: »Smo proti temu, da se spreminja dohodninska lestvica, smo proti dvigu davka od dohodkov pravnih oseb, proti obdavčitvi nepremičnin, proti dodatnim obremenitvam in administraciji. Je pa v koalicijski pogodbi veliko kontradiktornosti. Za normirance denimo piše, da bodo sistem naredili bolj privlačen. Če bodo sistem približali obdavčitvi zaposlenim, potem ta seveda ne bo privlačen.«/LN/