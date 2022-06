Na Bizi razkrivajo finančne podatke za leto 2021

Ljubljana, 2. junij 2022 – Z današnjim dnem Poslovni asistent Bizi razkriva finančne podatke za poslovno leto 2021. Na voljo so sveži in najbolj aktualni podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji ter pregled drugih relevantnih finančnih kazalnikov za kar 233 tisoč slovenskih podjetij. Bizi ob objavi razkriva tudi vrsto zanimivih dejstev o stanju slovenskega gospodarstva leta 2021.

Leta 2021 ustanovljenih 24.709 novih pravnih oseb

Slovensko gospodarstvo dnevno soustvarja več kot 233 tisoč pravnih oseb. Lani je bilo ustanovljenih 24.709 novih pravnih oseb, od tega jih ta trenutek posluje še 19.365. Največ jih je bilo ustanovljenih v Osrednjeslovenski regiji, sledita Podravska in Savinjska regija, najmanj pa v Zasavski regiji. V primerjavi z letom 2020 je bilo leta 2021 ustanovljenih 2.752 več pravnih oseb, letos pa je bilo v prvih štirih mesecih ustanovljenih 9.032 podjetij, največ marca (2.455 podjetij), najmanj pa februarja (2.041 podjetij).

Leta 2021 je bilo izbrisanih 17.608 pravnih oseb. V primerjavi z letom prej to pomeni 14 odstotkov manj izbrisanih podjetij. Največ jih je bilo izbrisanih v Osrednjeslovenski, Podravski in Obalno-kraški regiji, najmanj pa v Zasavski regiji. V prvih štirih mesecih leta 2022 je prenehalo poslovati 5.978 pravnih oseb, kar je za 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, največ jih je zaprlo svoja vrata marca (1.625).

Pravi podatki so ključni za prave poslovne odločitve

Poslovni asistent Bizi uporabnikom omogoča, da se kjerkoli in kadarkoli seznanijo s ključnimi poslovnimi in finančnimi podatki, aktualnimi novicami iz poslovnega sveta ter prihajajočimi poslovnimi dogodki. Z novimi finančnimi podatki ter drugimi podatki, ki jih zagotavlja Bizi, lahko vsak preveri:

ali je podjetje, s katerim želi poslovati, vredno zaupanja,

v kakšni finančni kondiciji je določeno podjetje,

na katere stranke se je vredno osredotočiti, katere rastejo in bodo potencialno prinesle največ prihodkov,

katere so potencialne stranke in kako posluje konkurenca.

Uporabnikom so na voljo številna orodja, kot so napredno iskanje, analiza trga, oblikovanje portfelja morebitnih poslovnih partnerjev in strank, pregled poslovanja na finančni kartici podjetja s ključnimi kazalniki finančnega zdravja in stabilnosti podjetja, prenos bonitetnega poročila, pregled ključnih oseb, nastavitev Bizi obveščevalca. Vsa orodja so na voljo prek mobilnih in stacionarnih naprav, preizkusijo pa jih lahko s povsem brezplačnim testnim dostopom.